Đúng 7h sáng mai (30/9), Thần Tài hậu thuẫn cực kì mạnh mẽ vào ngày cuối cùng của tháng, 3 con giáp có cơ hội trúng số đổi đời, biệt thự xe sang cùng lúc có đủ, từ đây đi làm như đi chơi vẫn có tiền xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 19:48

Sáng mai, 3 con giáp đổi đời "ngoạn mục" vào ngày cuối cùng của tháng 9, chuẩn bị đón tháng 10 ngập tràn giàu sang phú quý.

Tuổi Ngọ 

Trời sinh tuổi Ngọ đa phần là những con người cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, luôn biết phấn đấu không ngừng và thường chứng minh bản thân qua sự cố gắng trong công việc. Có tính cách hiền lành, hay nhường nhịn người khác nên họ được nhiều người quý mến, giúp đỡ. Tuy nhiên, nhược điểm lớn của người tuổi Ngọ là sự cương trực và thẳng tính nhiều khi hơi thái quá. Họ không chấp nhận những điều giả dối hay xu nịnh nên nhiều khi phải chịu thiệt thòi.

Trong sáng ngày mai, vận đỏ của họ sẽ bủa vây xung quanh. Đặc biệt sẽ có quý nhân xuất hiện giúp họ giải quyết được những vấn đề trước mắt. Người này có thể là bạn bè hoặc chính thành viên trong gia đình họ. Theo các chuyên gia phong thủy, nếu biết tận dụng khoảng thời gian nói trên, người tuổi Ngọ có thể kinh doanh thành công bất ngờ, ký được những hợp đồng lớn và thu về số tiền mà trước đó có nằm mơ họ cũng không nghĩ ra. Vì thời gian của "giai đoạn vàng" không thực sự dài, người tuổi Ngọ nên cố gắng hết sức, nắm bắt và tận dụng mọi nguồn tài nguyên để không bỏ lỡ cơ hội làm giàu này.

Đúng 7h sáng mai (30/9), Thần Tài hậu thuẫn cực kì mạnh mẽ vào ngày cuối cùng của tháng, 3 con giáp có cơ hội trúng số đổi đời, biệt thự xe sang cùng lúc có đủ, từ đây đi làm như đi chơi vẫn có tiền xài phủ phê - Ảnh 1
Trong sáng ngày mai, vận đỏ của họ sẽ bủa vây xung quanh. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tốt bụng chính là ưu điểm lớn nhất của hầu hết những người tuổi Thân. Họ có một trái tim thuần khiết, độ lượng và vô cùng nhân hậu. Có thể họ không khéo ăn khéo nói, thậm chí hay khiến người khác mất lòng, nhưng khi lựa chọn hành động, họ sẽ luôn nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình. Chính vì thế, phúc phần của người tuổi Thân thường rất lớn. Nếu có một người tuổi Thân ở trong nhà, là như có một "ông Thần Tài" mang may mắn đến cho gia đình bạn. 

Theo tử vi học, ngày mai là lúc vận may của họ bắt đầu trở mình, đặc biệt đạt được đến mức đỉnh điểm vào buổi sáng. Đây là lúc hầu như họ làm gì cũng thành công, tiền tài không những rủng rỉnh, mà những triển vọng mới trong sự nghiệp cũng như chuyện tình cảm cũng trở nên suôn sẻ bất ngờ. Nếu biết tận dụng khoảng thời gian này để làm giàu thì khả năng thành công của người tuổi Thân là rất cao, có thể trở thành đại gia chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, người tuổi Thân cần nhanh chóng chớp lấy thời cơ để không bỏ lỡ cơ hội cơ tốt.

Đúng 7h sáng mai (30/9), Thần Tài hậu thuẫn cực kì mạnh mẽ vào ngày cuối cùng của tháng, 3 con giáp có cơ hội trúng số đổi đời, biệt thự xe sang cùng lúc có đủ, từ đây đi làm như đi chơi vẫn có tiền xài phủ phê - Ảnh 2
Theo tử vi học, ngày mai là lúc vận may của họ bắt đầu trở mình, đặc biệt đạt được đến mức đỉnh điểm vào buổi sáng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão đa phần là những con người khoan dung, độ lượng, coi trọng tình cảm hơn các vấn đề vật chất, nên thường có nhiều bạn tốt xung quanh hỗ trợ. Có khả năng quan sát sắc sảo, tinh tế, họ thường hợp với các công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo. Tuy nhiên, tuổi Mão có một nhược điểm, đó là tâm trạng hay thay đổi thất thường, khó kiểm soát và đôi khi khiến người thân hay bạn bè của họ phải khó xử. Một phút trước họ đang vui vẻ, nhưng ngay sau đó có thể đã "nổi đóa".

Trong sáng mai, người tuổi Mão có nhiều sao tốt chiếu rọi nên con đường tài lộc cũng như học vấn của họ được đánh giá là khá thênh thang, rạng rỡ. Nếu biết kiểm soát tâm trạng tốt hơn, họ sẽ còn đón được nhiều vận may tới với mình. 

Tử vi học có nói, đây sẽ là thời điểm thăng hoa trên mọi phương diện của người tuổi Mão. Đây là lúc những nỗ lực sẽ đem lại kết quả tuyệt vời cho họ. Họ sẽ có thể trở nên giàu có bất ngờ, chí ít cũng có cuộc sống sung túc dư dả. Hãy hưởng thụ thành quả ngọt ngào này, và nhớ không nên có những sự thay đổi đột ngột về công việc, vì nó sẽ phá vỡ những triển vọng về sự nghiệp của bạn. 

 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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