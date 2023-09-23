Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, Hồng Loan chiếu mệnh, tài lộc cực phát, tiền nối đuôi nhau vào ví

Tâm linh - Tử vi 23/09/2023 12:56

3 con giáp được dự đoán may mắn, vận trình thăng tiến, tiền bạc dồi dào trước sang ngày Rằm tháng 8 âm lịch. Chỉ cần con giáp tập trung cố gắng sẽ thu hái được nhiều thành công trong tương lai.

Tuổi Mão

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, người tuổi Mão sẽ được Thần Tài ghé thăm, đón vận may liên tiếp, tài lộc ùn ùn kéo đến. Sự nghiệp của con giáp này đi lên nhanh chóng, làm việc gì cũng suôn sẻ. Nhờ đó, thu nhập cũng có dấu hiệu tăng lên.

Tuổi Mão càng bỏ nhiều công sức, càng cố gắng thì tài lộc nhận được càng nhiều, càng lớn. Thời gian tới, con giáp này chắc chắn sẽ bận rộn với công việc nhưng thành quả nhận được sẽ rất xứng đáng. Không chỉ vậy, vận trình sự nghiệp đỏ thắm mang lại nhân duyên tốt, giúp tuổi Mão có cơ hội gặp được một nửa ưng ý.

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, Hồng Loan chiếu mệnh, tài lộc cực phát, tiền nối đuôi nhau vào ví - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, đường tình duyên của tuổi Thìn sẽ thăng hoa rực rỡ. Điều này là động lực giúp Thìn tiếp tục cố gắng trong công việc và gặt hái nhiều thành công hơn nước. Đường công danh vượng phát, sức khỏe dồi dào nên cuộc sống của con giáp này không có nhiều phiền não. Thêm vào đó, quý nhân lúc nào cũng sẵn sàng hỗ trợ, biến mọi khó khăn của tuổi Thìn trở nên đơn giản.

Người tuổi Thìn gặp điều đại cát, thăng hoa trong công việc và tài lộc. Sự nghiệp làm ăn của Thìn sẽ ngày càng thuận lợi, tiền về đều đều. Thìn có thể tích lũy được một khoản tiền lớn để tách ra kinh doanh, tự mình làm chủ và sẽ có được một địa vị vững chắc trong xã hội, được mọi người kính trọng, nể phục. Thời gian tới, con giáp may mắn này có cuộc sống sung túc và thịnh vượng.

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, Hồng Loan chiếu mệnh, tài lộc cực phát, tiền nối đuôi nhau vào ví - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Bỏ lại vận đen đủi sau lưng, người tuổi Tuất sẽ chào đón nhiều điều may mắn bất ngờ trước khi sang Rằm tháng 8 âm lịch tới đây. Con giáp này có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân, nhận được những hợp đồng làm ăn tốt giúp tăng thêm nguồn thu nhập.

Sinh ra đã có tài, giờ lại nhận được nhiều may mắn, tuổi Tuất chỉ cần nắm chặt cơ hội, tận dụng thời cơ là có thể phất lên thành đại gia. Thời điểm này được dự báo ngập tràn may mắn với người tuổi Tuất. Nhiều bảng hợp đồng lớn, cơ hội đổi đời sẽ đến với bạn, giúp “một bước lên tiên”, một năm sung sướng. Ngoài ra, con giáp còn có cơ hội gặp được quý nhân phù trợ. Người này sẽ là tri kỷ đưa đường chỉ lối cho con giáp đến thành công.

Trước ngày Rằm tháng 8 âm lịch, 3 con giáp chiếm hết ân sủng Thần Tài, Hồng Loan chiếu mệnh, tài lộc cực phát, tiền nối đuôi nhau vào ví - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Đúng 9 ngày tiếp theo (8/9 - 16/9), 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Đúng 9 ngày tiếp theo (8/9 - 16/9), 3 con giáp vượng phát vượng tài, trúng số độc đắc, ôm cơ ngơi tiền tỷ, tha hồ mua nhà sắm xe

Vào 9 ngày tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn và đại vận sẽ có tài lộc dồi dào, từng bước phất lên.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 4/8 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai con giap may man tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tử vi tháng 8 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 27 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 57 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Ô tô kéo lê xe máy sau va chạm khiến người xem sợ thót tim, tài xế 73 tuổi bị bắt

Video 1 giờ 57 phút trước
Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Câu chuyện đằng sau quyết định đòi lại vàng cưới của mẹ chồng và cái kết bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 12 phút trước
Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng và Cổ Cự Cơ tái hợp sau 25 năm, khơi lại ký ức 'Tân dòng sông ly biệt'

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Âm thanh bất thường qua điện thoại và chuyến đi tìm chồng đến địa điểm không ai ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Kể từ ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Thần Tài ghé thăm sau ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026