Trước ngày 15/12, trời xanh an bài vận may hiếm có, 3 con giáp có công việc thuận buồm xuôi gió, phú quý vây quanh thành công rực rỡ

3 con giáp này sẽ giành được nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp, kiếm đầy bồn đầy bát trước ngày 15/12.

Tuổi Dậu Theo tử vi 12 con giáp, trước ngày 15/12 tuổi Dậu giữ được trạng thái tinh thần tích cực, lạc quan nhờ được Thiên Quan chiếu mệnh mà bản mệnh trở nên tích cực hơn, chủ động hơn khi làm việc nên gặp được quý nhân giới thiệu cơ hội đáng quý. Mọi nỗ lực, nhiệt huyết được đồng nghiệp và cấp trên trân trọng, ủng hộ. Nếu bạn đang trong giai đoạn thử việc hay thực tập sinh, có lẽ đây là lúc để bạn được nhận làm nhân viên chính thức rồi đó.

Vận trình tình cảm gặp nhiều may mắn, người độc thân bất chợt được tỏ tình nên có phần e dè. Nhưng bạn đừng quá chần chừ mà đánh mất cơ hội mà bấy lâu nay đã mơ ước. Trước ngày 15/12 tuổi Dậu gặp nhiều may mắn về công việc và tình cảm. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Sẽ không quá lời nếu nói trước ngày 15/12 là thời của những người tuổi Dần. Họ sẽ liên tiếp nhận được những khoản tiền “từ trên trời rơi xuống”. Tiền đầy ví giúp họ thoải mái hơn trong việc chi tiêu và không cần bận tâm đến những khoản tiền tiêu Tết sắp tới.

Với những người làm nghề kinh doanh, dù chỉ là buôn bán nhỏ lẻ thì vẫn có cơ hội kiếm tiền tốt từ một vài vị khách “thoáng tay”. Vì đây là thời điểm vàng để phát triển sự nghiệp của người tuổi Dần nên chỉ cần có kế hoạch mở rộng kinh doanh hay bắt đầu một mô hình mới, họ cần bắt tay vào thực hiện ngay để tránh vụt mất cơ hội tốt. Trước ngày 15/12, Dần liên tiếp nhận được những khoản tiền "từ trên trời rơi xuống". Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thường năng động, bản thân luôn bứt phá hướng về phía trước. Họ thích những thử thách, dám làm những điều họ chưa từng làm để có thể sống một cuộc sống trọn vẹn. Người tuổi Thìn có nhiều kinh nghiệm trong công việc, nhờ đó họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn dù vốn liếng, nguồn lực kinh tế khởi điểm của họ hạn chế. Trước ngày 15/12, họ chắc chắn không phải nếm trải mùi vị nghèo khó. Công việc làm ăn của họ đặc biệt phát đạt. Tất nhiên, người tuổi Thìn cũng sẽ bắt đầu cuộc sống mới nhiều cơ hội để khám phá và thử thách bản thân hơn. Con giáp tuổi Thìn sẽ trở nên sung túc, giàu có. Trước ngày 15/12, công việc làm ăn của tuổi Thìn đặc biệt phát đạt. Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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