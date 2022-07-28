Trước khi sang Rằm tháng 7 âm lịch, tài lộ - quan lộ thênh thang, 3 con giáp có phúc tinh bảo hộ, gặp dữ cũng tự khắc hóa lành

Tâm linh - Tử vi 28/07/2022 07:17

Trong 12 con giáp thì đây là TOP 3 con giáp lúc nào cũng được phúc tinh soi gọi, bảo hộ và dẫn đường chỉ lối trước khi sang ngày Rằm tháng 7 âm lịch.

Tuổi Tuất

Với người tuổi Tuất, sống sao cho thoải mái là điều quan trọng nhất. Vì thế, con giáp này luôn tìm cách đơn giản hóa mọi vấn đề để cảm nhận cuộc sống ở khía cạnh tốt đẹp hơn. Tuổi Tuất chịu đôi phần thiệt thòi cũng không sao, miễn là giữ được các mối quan hệ hài hòa.

Trước khi sang Rằm tháng 7 âm lịch, tuổi Tuất là một trong những con giáp nhiều phúc đức, tài lộc dồi dào, có thể vượt qua hoạn nạn, khó khăn bằng chính thực lực và ý chí của mình. Cộng thêm vào điểm tựa vững chắc từ những người thân thiết giúp họ hóa giải mọi nguy nan khi cần thiết.

Trước khi sang Rằm tháng 7 âm lịch, tài lộ - quan lộ thênh thang, 3 con giáp có phúc tinh bảo hộ, gặp dữ cũng tự khắc hóa lành - Ảnh 1
Trước khi sang Rằm tháng 7 âm lịch, tuổi Tuất là một trong những con giáp nhiều phúc đức, tài lộc dồi dào, có thể vượt qua hoạn nạn, khó khăn bằng chính thực lực và ý chí của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngay từ khi sinh ra, những người cầm tinh con Ngựa đã được phúc tinh cao chiếu, là một trong những con giáp nhiều phúc đức, các mối quan hệ xã giao trong cuộc sống khá hài hòa và rộng lớn. Đó chính là nền tảng cơ bản giúp tuổi Ngọ vượt qua mọi sóng gió, thăng trầm trong cuộc sống.

Ai cũng biết rằng người tuổi Ngọ thích tự do bay nhảy, đi đó đây để khám phá và trải nghiệm thế giới xung quanh. Đi tới đâu, sức sống tràn trề, nhiệt huyết của tuổi Ngọ cũng lan tỏa tới đó, khiến ai nấy đều yêu mến. Dù tính tình thẳng thắn, bộc trực, lại có phần thích thể hiện và ham hư vinh. Trước khi sang Rằm tháng 7 âm lịch, phúc đức của người tuổi Ngọ rất lớn, vận quý nhân dồi dào, lúc cần thiết lập tức có người hóa giải nguy nan, biến hung hiểm thành cát lành, thuận lợi.

Trước khi sang Rằm tháng 7 âm lịch, tài lộ - quan lộ thênh thang, 3 con giáp có phúc tinh bảo hộ, gặp dữ cũng tự khắc hóa lành - Ảnh 2
Trước khi sang Rằm tháng 7 âm lịch, phúc đức của người tuổi Ngọ rất lớn, vận quý nhân dồi dào, lúc cần thiết lập tức có người hóa giải nguy nan, biến hung hiểm thành cát lành, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trước khi sang Rằm tháng 7 âm lịch, số mệnh của con giáp tuổi Sửu khá tốt. Dù đứng trước khó khăn, bản thân thiếu sự sáng suốt cần thiết nhưng lại được quý nhân giúp đỡ, gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát, biến thách thức thành cơ hội để chinh phục thành công.

Bản chất tuổi Sửu chất phác, thật thà, có gì nói nấy chứ không có kiểu nói một đằng làm một nẻo. Vì quá thẳng thắn nên đôi khi con giáp này bị người khác cho là cố chấp. Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, mọi người lại càng yêu mến sự cố chấp ấy, bởi chính nó giúp tuổi Sửu làm được những việc mà người khác không làm được.

Trước khi sang Rằm tháng 7 âm lịch, tài lộ - quan lộ thênh thang, 3 con giáp có phúc tinh bảo hộ, gặp dữ cũng tự khắc hóa lành - Ảnh 3
Trước khi sang Rằm tháng 7 âm lịch, số mệnh của con giáp tuổi Sửu khá tốt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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