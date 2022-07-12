Trước khi mặt trời lặn vào ngày mai (Rằm tháng 6 âm lịch): Quan Thế Âm tỏa hương độ trì, 3 con giáp đón vận may tài lộc cao ngất ngưỡng, hào quang rực sáng trên đường công danh, tiền tài sự nghiệp đều viên mãn

Đối với những người tuổi Sửu, nửa đầu năm 2022 không được thoải mái cho lắm, tuy không có gì quá to tát nhưng con giáp này rất dễ bối rối không biết phải làm gì tiếp theo trong tháng tới, làm gì cũng khó thành công, hay ốm đau mệt mỏi.

Những người tuổi Sửu thích thể hiện và thể hiện kỹ năng của mình. Bạn sẽ luôn thể hiện hết mình và luôn mong chờ những bó hoa và những tràng pháo tay chào đón từ mọi người. Vào đúng Rằm tháng 6 âm lịch này, Cát khí còn che chở cho Sửu ở phương diện tài chính. Tài vận có chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và phụ đều tăng nhẹ, tháng trước nhiều việc phải tiêu tiền, tháng này sẽ đỡ hơn.

Tình trạng này sẽ biến mất ngay trong Rằm tháng 6 âm lịch. Vận số thay đổi nhờ Tam Hợp cục xuất hiện trước lúc mặt trời lặn vào ngày mai, công việc của tuổi Sửu tiến triển thuận lợi, có cơ hội thăng tiến vì được giao phó nhiều trọng trách quan trọng.

Từ giờ đến cuối năm, Sửu gặp hung đều hóa cát, con cháu thành tài khỏe mạnh. Gia đình làm ăn suôn sẻ, vượt qua khó khăn, kiếm được nhiều tiền, đặc biệt là những người sắp xuất ngoại hoặc đang ở nước ngoài.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Trời phú cho tuổi Tý khả năng thông minh thiên bẩm và là những người nhiệt huyết, luôn biết tận tâm hết mình vì công việc. Khi ở một vị trí cao, những con giáp tuổi Tý sẽ có đà để gặt hái được vô vàn những thành công cũng như tài lộc của mình.

Trước khi mặt trời lặn vào ngày mai (Rằm tháng 6 âm lịch), những con giáp tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều niềm vui lớn khi công sức mà họ bỏ ra có được sự đền đáp vô cùng xứng đáng. Không chỉ ngày càng chăm chỉ, những con giáp này tài vận liên tục đổ về, tiêu hoài cũng không hết. Với sự khéo léo và bản tính chăm chỉ của mình, tuổi Tý sẽ gặt hái được những thành tích đáng ghen tị, từ đó mà túi tiền dày lên trông thấy.

Ngoài ra, tuổi Tý sẽ được quý nhân giúp đỡ, dẫn đường chỉ lối và tìm được hướng đi tốt trong tương lai. Nhờ vậy mà công việc của tuổi Tý diễn ra suôn sẻ, tài vận dồi dào, cuộc sống tinh thần thoải mái.

Thậm chí chuyện tình cảm của họ cũng gặp được nhiều tin vui, những người độc thân cũng dễ tìm được ý chung nhân của mình.

Tuổi Mão

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất ôn hòa và nhẹ nhàng. Ở họ luôn có sự bình tĩnh, thái độ mềm mỏng mà không phải ai cũng có được. Người tuổi này hòa đồng, dễ bắt chuyện với người xung quanh. Do sở hữu tính cách này mà nhiều con giáp tuổi Mão theo chủ nghĩa hòa bình, không thích đấu tranh cũng không quá tham vọng.

Là con giáp đổi vận Rằm tháng 6 âm lịch này, bản mệnh sẽ được bao bọc bởi vận may, gặp hung hóa cát, có động lực để làm ăn kiếm tiền trang trải cuộc sống.

May mắn hơn nữa là gia đình Mão mà có gặp họa trong tháng này thì cũng sớm vượt qua, bình an vô sự. Người tuổi Mão được cục diện Tam Hội Thái Tuế kết hợp với Nguyệt Lệnh lâm Đế Vượng che chở cực kỳ tốt.

Tinh thần phấn chấn cũng rất tốt cho những người mới ốm dậy hoặc mới tiến hành phẫu thuật sẽ phục hồi nhanh chóng, cơ thể khỏe mạnh, chẳng mấy chốc mà quay lại với nếp sinh hoạt thường nhật.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm