Đúng 12 giờ trưa hôm nay (12/7) cận kề Rằm tháng 6 âm lịch: Cát Tinh kìm chặt sao chổi, 3 con giáp mỉm cười đón 'nắng tin yêu', tình tiền viên mãn, tỷ sự như mơ

Theo tử vi dự đoán, đúng 12 giờ trưa ngày 12/7, công việc làm ăn của tuổi Sửu được quý nhân phù trợ nên gặp nhiều may mắn, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ. Bên cạnh đó, tuổi Sửu được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

Từ thời điểm này đến cuối năm, do bước vào đại vận nên con giáp này sẽ liên tiếp được quý nhân giúp đỡ. Quý nhân sẽ mang đến những cơ hội cho sự nghiệp của người tuổi Sửu thăng tiến, tài lộ rộng mở, làm đâu thắng đó. Người tuổi Sửu chỉ cần cố gắng hơn nữa chắn chắn sẽ sớm có được cuộc sống giàu sang, sung túc.

Tử vi ngày mới cho biết, khi mặt trời lên thiên đỉnh (tức 12 giờ trưa), Thần Tài sẽ mang đến những cơ hội tài lộc cho người tuổi Dậu, giúp tài sản của con giáp tăng vọt. Họ có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi.

Cũng chính nhờ được Thần Tài chiếu cố, nên tài lộc tuổi Dậu hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. Nhất là vào thời điểm nửa cuối của năm 2022, kế hoạch đầu tư gặp dịp phát tài, phát lộc. Nếu mua sắm bất động sản trong thời gian tới, tiền trong túi của người tuổi Dậu sẽ không ngừng sinh sôi. Đây có thể nói là năm tài chính xuất sắc của không ít những người sinh năm Dậu, và đạt được một số thành tựu sự nghiệp vang dội.

Tuổi Thân

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Đúng 12 giờ trưa nay, có Tử Vi cát tinh ở bên, cơ hội gặp được quý nhân của tuổi Thân không ít. Đối phương không ngừng thúc đẩy, tạo điều kiện cho con giáp này thể hiện năng lực của mình.

Phương diện tài lộc của tuổi Thân rất vượng khi có cả Chính Tài và Thiên Tài cùng nâng đỡ. Các nguồn thu nhập chính phụ được đảm bảo, việc hợp tác cũng tiến triển tốt đẹp, lợi nhuận chia đều cho cả hai bên. Do thời gian tới được Thần Tài chỉ điểm, người tuổi Thâân sẽ liên tục gặp may, làm đâu thắng đó, tiền bạc đủ đầy.

Tình cảm cũng có nhiều điểm sáng trong thời gian tới của con giáp này. Đôi lứa dành cho nhau sự tin tưởng và cảm thông nên dù công việc bận rộn khiến hai bạn không dành thời gian nhiều cho nhau thì mối quan hệ vẫn luôn bền chặt. Người độc thân nên chủ động hơn nữa để không bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp.

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm