Trung thu 2022 này, con giáp nào vận đỏ hết phần thiên hạ?

Tâm linh - Tử vi 19/08/2022 20:35

Tết Trung Thu vận may sẽ đến với các con giáp dưới đây, đánh tan xui xẻo.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão không thích nói nhiều. Bề ngoài họ có thể tỏ ra lạnh lùng nhưng bên trong là trái tim ấm áp, luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh.

Từ dịp Trung Thu này trở đi, tuổi Mão được quý nhân nâng đỡ, Thần Tài chiếu cố lại cộng thêm năng lực xuất chúng nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Người tuổi Mão đang làm ăn kinh doanh sẽ gặp được khách hàng tiềm năng mang lại những dự án có lợi nhuận lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng có cơ hội tăng thu nhập. 

Tuổi Tuất

Vốn là một trong nhữngcon giáp may mắn nhất trần gian, sau Tết Trung Thu, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ tốt đến không ngờ, mọi chuyện càng ngày càng thêm thuận lợi.
Kẻ tiểu nhân đeo bám trước đây được giải quyết gọn ghẽ, thậm chí còn mở ra không ít cơ hội phát triển trong tương lai cho con giáp này, công sức bỏ ra được đáp đền xứng đáng.

Trung thu 2022 này, con giáp nào vận đỏ hết phần thiên hạ? - Ảnh 1
Với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì khách hàng cũ càng thêm thân thiết và tin tưởng bạn, hàng hóa bán chạy vô cùng. Người này bảo người kia, tin lành đồn xa, chuyện làm ăn càng ngày càng thêm phát đạt.


Đặc biệt là sau Trung Thu có thêm nhiều cơ hội để người tuổi Tuất thể hiện khả năng của mình. Mà nhé, đường tình hoa đào nở rộ, có lẽ bạn không còn cô đơn lâu nữa đâu!

Tuổi Tỵ

Trong nửa đầu năm 2022, tuổi Tỵ phải chịu không ít áp lực từ phía gia đình và công việc khiến con giáp này trở nên đau đầu, mệt mỏi thậm chí có ý định buông xuôi. Nhưng bằng tất cả ý chí kiên định, sự quyết tâm bản thân đặt ra, tuổi Tỵ đã bước qua thách thức một cách ngoạn mục.  

Phần thưởng đền đáp xứng đáng cho tinh thần ấy chính là vào djp Trung Thu này, Tương Quan nghênh đón Hỷ Tài đem đến cho tuổi Tỵ một nguồn thu nhập dồi dào, đây chính là câu trả lời cho sự nỗ lực suốt bấy lâu nay của những chú rắn. 

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Con giáp nào giỏi đầu tư, làm giàu dễ như trở bàn tay?

Con giáp nào giỏi đầu tư, làm giàu dễ như trở bàn tay?

Muốn đạt được đỉnh cao danh vọng thì cần phải có kỹ năng và đấy là điều mà các con giáp dưới đây đang sở hữu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi các con giáp may mắn Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc