Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/10/2025, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 04/10/2025 21:15

3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ.

Tuổi Dần

Qúy nhân mang lại cho con giáp may mắn này những cơ hội mới trong sự nghiệp, đường công danh đang rộng mở. Tuy nhiên, không có thứ gì dễ dàng cả, mọi thứ đều trong tầm tay nhưng bạn cũng khá vất vả để theo đuổi. Do đó, bạn hãy cố gắng theo đuổi mục tiêu tới cùng, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

Ngũ hành tương sinh giúp cho tình cảm lứa đôi giữ ở mức hài hòa, không có biến động quá lớn. Mối quan hệ của hai bạn vẫn trong những tháng ngày vui vẻ, lãng mạn bên nhau, tình yêu càng thêm thăng hoa nhờ sự đồng điệu của hai tâm hồn hòa hợp.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/10/2025, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh và khiêm tốn nên dễ được người xung quanh tin tưởng. Cứ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ như hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá. Song, con giáp này cũng cần phải chú ý cởi mở hơn với những điều mới mẻ, đừng hạn chế mình trong những lĩnh vực đã quá quen thuộc. Càng biết nhiều thì giá trị con người của bạn sẽ càng được nâng cao.

Ngoài ra, mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Vì thế nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao, đôi bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/10/2025, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài lộc của người tuổi Tỵ sẽ có phần khởi sắc hơn. Nhờ Chính Tài mà những nỗ lực về tiền bạc của bản mệnh lúc này đã được đền đáp xứng đáng. Bạn có thể dùng tiền mua món đồ yêu thích từ lâu, tuy nhiên, hãy nhớ lập ngân sách cụ thể cho từng việc mua sắm của mình nhé kẻo tiền có bao nhiêu cũng thất thoát bấy nhiêu.

Người tuổi Tỵ và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp. Hai người luôn chuyện trò và tâm sự với nhau, nhờ thế mà bạn thấu hiểu được nhiều suy nghĩ và cảm xúc của người ấy. Những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm, để ý của người khác phái. Nếu có người chân thành muốn đến với mình, bạn hãy thử cho đôi bên một cơ hội, đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 5/10/2025, 3 con giáp làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, thăng hoa tài vận, phát tài phát lộc hơn thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

3 con giáp quét sạch vận đen sướng trên thiên hạ, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Thông tin mới vụ 3 người tử vong ở Đồng Nai: Hung thủ bắn các nạn nhân rồi cướp tài sản

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Xe khách chở 30 người cháy rụi trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, hành khách may mắn thoát nạn

Đời sống 3 giờ 22 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người chạy lên tầng thượng kêu cứu, tìm cách thoát thân 

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Nghi vấn ô tô chạy ngược chiều gây tai nạn ở Đại lộ Thăng Long, xe máy hư hỏng nặng, tài xế bị thương 

Đời sống 4 giờ 9 phút trước
Thịt lươn được ví như "sâm nước" bổ dưỡng vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Thịt lươn được ví như "sâm nước" bổ dưỡng vì có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 25 phút trước
Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Tin mới nhất về bão số 11 Matmo: Bão mạnh lên hướng hướng vào Bắc Bộ với gió giật cấp 14

Xã hội 7 giờ 14 phút trước
Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đà Nẵng: Sau vài tiếng nổ nhỏ, lửa bùng phát dữ dội tại cao ốc đang xây, hàng trăm công nhân sơ tán

Đời sống 7 giờ 35 phút trước
Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Tạp chí Gia đình Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập: Người bạn đồng hành của triệu gia đình

Đời sống 8 giờ 4 phút trước
Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Vụ án mạng 3 người tử vong ở Đồng Nai: Công an công bố nhận dạng nghi phạm 

Đời sống 9 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Doanh nhân Hoàng Hường khai gì khi bị bắt về hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Sau ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp quét sạch vận đen, công danh tài vận đều phát, tình duyên tâm đầu ý hợp

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2025, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, giàu có thấm vào người, tài khoản nhảy số liên tục, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, giàu có tột đỉnh, đếm tiền mệt nghỉ, hạnh phúc mỹ mãn, tương lai huy hoàng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 5/10/2025, 3 con giáp trên có quý nhân phù trợ, dưới có Thần Tài nâng đỡ, tiền tài ùa đến đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi Chủ Nhật 5/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tiền rủng rỉnh túi, tương lai xán lạn

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 4/10/2025, 3 con giáp may mắn ngút ngàn, tiền vàng sung túc, giàu có chạm đỉnh, tiền rủng rỉnh túi, tương lai xán lạn