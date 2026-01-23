Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây

Tâm linh - Tử vi 23/01/2026 19:45

3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sẽ có tài vận tăng vọt, gặp được vô số điều may mắn. Người tuổi này làm đâu gặt đấy, những kế hoạch, dự định mà họ ấp ủ bấy lâu nay cũng có cơ hội trở thành hiện thực. Người làm kinh doanh có thêm cơ hội đầu tư sinh lời. Trong khi đó, những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về vật nuôi, cây trồng mới.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này sẽ trở nên hài hòa. Bạn và người ấy có ngày cuối tuần thoải mái bên nhau. Những bạn độc thân cũng có cơ hội gặp được người phù hợp khi tham dự những buổi tiệc tất niên do công ty hay trung tâm đào tạo mà bạn đang theo học.

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần có vận khí hanh thông, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc. Họ có cơ hội thực hiện ước mơ của mình. Trong tháng này, họ sẽ bội thu về tiền tài, sự nghiệp vượng phát, tài lộc nhiều vô kể, gia đạo bình an vô sự. Người tuổi này nếu làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, tạo nhiều cơ hội để phát huy năng lực. Ngoài sự nghiệp thành công, con giáp này còn có tình duyên yên ấm. Người có gia đình sẽ sớm nhận được tin vui mang thai, sinh con.

Chuyện tình cảm của bạn cũng khá ổn tiếp thêm tinh thần sức mạnh cho bạn vượt qua mọi khó khăn trong công việc và gặt hái được thành công. Nhờ kí được một hợp đồng lớn nên bạn đã chiếm được cảm tình của cấp trên, có được nhiều hoa hồng. Cấp trên khá hài lòng về bạn và vị trí trưởng phòng kinh doanh rất dễ thuộc về bạn.

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi làm kinh doanh chắc chắn công việc sẽ nhận được nhiều lợi nhuận, đơn hàng về ầm ầm dù là người kinh doanh nhỏ lẻ. Bạn còn có quý nhân phù trợ, tự nhiên có nhiều cơ hội mở ra và nếu thực sự có vốn thì nên tính chuyện đầu tư một cách hợp lý nhé. Phải chú ý một điều là không nên mạo hiểm đầu tư quá lớn và phải tìm được đối tác đáng tin cậy chứ đừng thấy lời trước mắt mà bỏ vốn liều lĩnh.

Vận trình tình duyên khá đào hoa. Bạn có nhiều “vệ tinh” quay quanh. Tuy nhiên, người tuổi này không nên gieo rắc thương nhớ vào lòng người bạn không có ý định đi lâu dài. Điều này sẽ khiến đối phương đau khổ và bỏ lỡ ai đó phù hợp hơn.

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 2 ngày cuối tuần (24/1 và 25/1/2026), 3 con giáp vượng mệnh sinh tài, ăn nên làm ra, giàu lên cực nhanh, hỷ sinh thăng hoa, tình tiền viên mãn

Đúng 2 ngày cuối tuần (24/1 và 25/1/2026), 3 con giáp vượng mệnh sinh tài, ăn nên làm ra, giàu lên cực nhanh, hỷ sinh thăng hoa, tình tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Sau ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', lương thưởng hậu hĩnh, tình duyên bủa vây

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/1), 3 con giáp CÁT LỘC hanh thông, may mắn ngập lối, càng chăm chỉ tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/1), 3 con giáp CÁT LỘC hanh thông, may mắn ngập lối, càng chăm chỉ tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Người đàn ông ở Hà Nội mất hơn 300 triệu đồng khi đặt mua vàng trên mạng

Người đàn ông ở Hà Nội mất hơn 300 triệu đồng khi đặt mua vàng trên mạng

Đời sống 5 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 23/1/2026, 3 con giáp gặt hái thành công, sự nghiệp tăng tiến mạnh, VẠN SỰ NHƯ Ý, tiền vàng ngập tràn, may mắn nở hoa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 23/1/2026, 3 con giáp gặt hái thành công, sự nghiệp tăng tiến mạnh, VẠN SỰ NHƯ Ý, tiền vàng ngập tràn, may mắn nở hoa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 42 phút trước
Thiếu tá CSGT nhận được lời khẩn cầu từ sản phụ chuyển dạ, hỗ trợ đến bệnh viện an toàn

Thiếu tá CSGT nhận được lời khẩn cầu từ sản phụ chuyển dạ, hỗ trợ đến bệnh viện an toàn

Đời sống 6 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Đúng 12h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Bảy 24/1/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc vô biên, công việc suôn sẻ trăm bề, Mão - Tý vận trình ảm đạm, tiền tài hao hụt không ngờ

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Thần Tài mở kho vàng sau ngày 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

Đúng hôm nay, thứ Sáu 23/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc, cuộc sống phủ phê

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 ngày cuối tuần (24/1 và 25/1/2026), 3 con giáp vượng mệnh sinh tài, ăn nên làm ra, giàu lên cực nhanh, hỷ sinh thăng hoa, tình tiền viên mãn

Đúng 2 ngày cuối tuần (24/1 và 25/1/2026), 3 con giáp vượng mệnh sinh tài, ăn nên làm ra, giàu lên cực nhanh, hỷ sinh thăng hoa, tình tiền viên mãn

Sau ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Sau ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'phất lên như diều gặp gió', tài vận thăng hoa, của nả nhiều không đếm xuể

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/1), 3 con giáp CÁT LỘC hanh thông, may mắn ngập lối, càng chăm chỉ tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/1), 3 con giáp CÁT LỘC hanh thông, may mắn ngập lối, càng chăm chỉ tiền lại càng chảy về túi nhiều bấy nhiêu

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 24/1/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 23/1/2026, 3 con giáp gặt hái thành công, sự nghiệp tăng tiến mạnh, VẠN SỰ NHƯ Ý, tiền vàng ngập tràn, may mắn nở hoa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 23/1/2026, 3 con giáp gặt hái thành công, sự nghiệp tăng tiến mạnh, VẠN SỰ NHƯ Ý, tiền vàng ngập tràn, may mắn nở hoa

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc đúng ngày 24/1/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng