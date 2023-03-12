Trúng số độc đắc đúng 3 ngày liên tiếp (12/3-14/3/2023), 3 con giáp vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12/03/2023 01:35

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ vào đúng 3 ngày tới.

Tuổi Thân

Vận thế của người tuổi Thân có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống. Bản mệnh sẽ nhận được cơ hội làm ăn hoặc việc làm thêm giúp tiền bạc lúc nào cũng đầy ví. Khác hẳn với vận xui mà những con giáp khác phải chịu đựng, bạn lại nhận được khá nhiều vận may, tài lộc cứ ào ào đổ vào túi. Người làm công ăn lương sẽ có nhiều cơ hội thể hiện bản thân còn người làm chủ sẽ có trong tay những cơ hội làm ăn, đầu tư mang lại lợi nhuận kếch xù.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắ này đạt bước tiến mới. Hạnh phúc đích thực sẽ tìm đến với người độc thân sau những nỗ lực kiếm tình, đồng thời sự hy sinh giúp cho tình cảm đôi lứa càng thân mật, gần gũi hơn. 

Trúng số độc đắc đúng 3 ngày liên tiếp (12/3-14/3/2023), 3 con giáp vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dù cho có nhiều điều gây bất lợi cho Dậu thì họ cũng sẽ nghĩ ra cách cải thiện chất lượng cuộc sống. Dù xảy ra chuyện gì họ cũng không bao giờ đối xử tệ bạc với bản thân và khó có thể sống trong cảnh bần cùng. Lý do là bởi Dậu biết rằng những ngày tháng trước mặt còn dài và họ vẫn phải sống tốt.

Quả thực thời gian luôn công bằng với tất cả mọi người. Cuộc sống sẽ không thể hoàn hảo nếu con người cứ suy nghĩ tiêu cực và cho rằng những điều mình làm chưa đúng. Mặc dù con đường phía trước của Dậu không hề bằng phẳng nhưng chỉ cần đấu tranh và bước về phía trước thì chắc chắn sẽ được đền đáp. Người tuổi Dậu sẽ gặp những chuyện tốt lành, thuận lợi. Nhiều cơ hội nghề nghiệp mở ra và họ có thể thành công. Nhờ vậy, Dậu có thể tận hưởng cuộc sống hạnh phúc, thoải mái hơn.

Trúng số độc đắc đúng 3 ngày liên tiếp (12/3-14/3/2023), 3 con giáp vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là những người chăm chỉ, tận tụy với công việc, có trách nhiệm với bản thân và gia đình.Đây là khoảng thời điểm người tuổi Dần làm ăn phát tài phát lộc, tiền bạc, lộc lá ào ào kéo tới. Nguồn thu nhập của bạn tăng chủ yếu là do công việc tốt, tăng lương, tăng thưởng. Đối với người tuổi Dần làm kinh doanh, bạn sẽ ký được những hợp đồng béo bở, doanh thu tăng vọt.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tới đây, người tuổi Hổ cũng cần đề phòng vạ miệng, chú ý hơn đến sức khỏe vì bạn dễ bị ốm vặt. Thời gian làm việc với máy tính nhiều cũng khiến mắt và đốt sống cổ của bạn bị căng thẳng. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bạn nên đi xông hơi, massage để cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Trúng số độc đắc đúng 3 ngày liên tiếp (12/3-14/3/2023), 3 con giáp vận phúc bủa vây, tiền bạc đủ đầy, đụng đâu trúng đó, hốt sạch lộc thiên hạ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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