Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/11-24/11), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 22/11/2025 14:16

3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng.

Tuổi Mão

Về phương diện công việc, Phật Bà độ mệnh để nhấn mạnh tầm quan trọng của sức sáng tạo. Là con giáp tài năng, người tuổi Mão có thể đạt được bước ngoặt đáng kinh ngạc trên đường sự nghiệp của mình. Chính bản lĩnh vững vàng khi đối mặt và vượt qua khó khăn là điều giúp tuổi Tuất ghi điểm trong mắt cấp trên. Nhờ đó, cấp trên sẽ dần nhận ra năng lực tiềm tàng và sẽ trọng dụng con giáp này xứng đáng.

Con giáp may mắn này cũng vượng đường nhân duyên, có nhiều cơ hội phát triển tình cảm. Nếu còn độc thân con giáp này sẽ có cuộc gặp gỡ với những đối tượng thú vị, đời sống tình cảm phong phú, trong khi đó người có đôi tìm được cảm giác phấn chấn như lúc ban đầu mới yêu.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/11-24/11), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi cho thấy đường tài lộc của người tuổi Ngọ sẽ khởi sắc hơn. Vận trình của bạn cũng từ đây ngày một lên hương. Con giáp này chỉ cần chăm chỉ làm việc, giữ vững tinh thần thì sẽ thành công hơn nữa trong công việc. Vậy nên, thu nhập của bản mệnh cũng vì vậy mà tăng lên khá nhiều.

Người độc thân mong muốn tìm người yêu hãy thôi tìm kiếm những tư chất bề nổi, và cũng đừng vội gạt phăng những lời đề nghị mai mối của bạn bè, người thân. Bạn có thể gặp được nửa kia của mình trong những hoàn cảnh bất ngờ nhất. Hãy mở rộng lòng, lắng nghe con tim. Năng lượng hạnh phúc đang phủ đầy cung tử vi của bạn, và điều gì đó hết sức đặc biệt có thể xảy ra.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/11-24/11), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ bước sang trang mới cuộc đời, thuận lợi đủ đầy trong thời gian tới. Điều mà người tuổi Thân cần làm lúc này là nắm bắt cơ hội làm giàu ngay trước mắt bởi đây chính là phúc phần trời cho. Đồng thời, bạn nên cẩn trọng trong chuyện tiền bạc thì bản mệnh sẽ có tiền ập xuống đầu, trở thành đại gia nức tiếng.

Ngũ hành Thủy sinh Mộc, gia đình chính là nguồn động lực rất lớn để bản mệnh nỗ lực theo đuổi những điều mình muốn. Con giáp này mong có thể mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho những người thân yêu của mình nên sẽ luôn cố gắng hết mình.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (23/11-24/11), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

