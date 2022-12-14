Trúng số độc đắc trong 15 ngày tới, vũ trụ phát tín hiệu giàu có, 3 con giáp hưởng trọn tài lộc, âm thanh may mắn vang vọng, công việc thuận buồm, tiền đẻ ra tiền, sung túc ấm no

Tâm linh - Tử vi 14/12/2022 22:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào 15 ngày tới nhé!

Trúng số độc đắc trong 15 ngày tới, vũ trụ phát tín hiệu giàu có, 3 con giáp hưởng trọn tài lộc, âm thanh may mắn vang vọng, công việc thuận buồm, tiền đẻ ra tiền, sung túc ấm no - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần sẽ có sự phát triển rất nhanh sau tháng 10. Họ đã đặt được nền móng vững chắc trong 15 ngày tới nên có thể thuận buồm xuôi gió vào tháng sau.

Con giáp này sẽ nhanh chóng có cuộc sống và sự nghiệp phát triển đa dạng. Người tuổi Dần rất biết cách sống nên họ sẽ không để đồng tiền mình vất vả kiếm được bị lãng phí một cách mơ hồ.

Vì vậy, họ đã lên kế hoạch cho tương lai của mình và có thể sống tốt sau tháng 10. Con giáp tuổi Dần sẽ tạo ra những khởi sắc mới trong lĩnh vực sự nghiệp. Họ có thể trở thành giàu sang và thoát khỏi những muộn phiền trong cuộc sống. Mọi sự đối với con giáp này ngày càng hanh thông, tinh thần phấn chấn, lạc quan. Từ tháng 11, người tuổi Dần sẽ thắng về mọi mặt.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi thực sự rất chăm chỉ. Họ có tính kiên trì, nhẫn nại và chủ động trong công việc. Con giáp tuổi Mùi cũng dám dấn thân, không hề cảm thấy sợ hãi trước bất kỳ thử thách nào. Họ làm việc gì họ cũng dựa vào óc phán đán sáng suốt nên thường gặt hái được thành công.

15 ngày tới, con giáp tuổi Mùi sẽ được vận may phù trợ, thu về món lợi lớn. Trong thời gian này họ cũng được quý nhân giúp đỡ, phát triển nhờ có hậu thuẫn.

Cơ hội của người tuổi Mùi cũng tăng lên một cách thầm lặng. Họ không còn thiếu tiền và từng bước leo dần đến thành công, cùng gia đình hưởng thụ cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão rất dễ hòa đồng. 15 ngày tới, họ có vụ mùa bội thu. Họ tiếp tục gặt hái may mắn, bắt đầu một khởi đầu tốt đẹp.

Nỗ lực của con giáp này trong thời gian qua đã có hiệu quả. Những lối thoát mới và phương pháp làm việc tốt hơn mà người tuổi Mão đã tìm ra giúp họ đạt được hiệu suất công việc cao hơn.

Nhờ đó, con giáp này có thể nhanh chóng tích lũy tài sản và âm thầm giảm bớt áp lực cuộc sống. Cũng có thể nói rằng, 15 ngày tới, những người này sẽ "thi triển" tài năng của bản thân, dễ dàng hoàn thành các mục tiêu trong cuộc sống. Trong tương lai, con giáp tuổi Mão có thể leo lên một tầm cao mới ở nơi làm việc. Họ sẽ không để mình đứng yên chứ đừng nói là thụt lùi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 8 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 17 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 56 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 1 giờ 2 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Hậu trường 1 giờ 31 phút trước
Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Tâm sự 1 giờ 32 phút trước
Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận đỏ như son kể từ ngày 30/9/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc