Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (9/3/2023), 3 con giáp tiền tài ùa đến chật ví, quý nhân tương phùng, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 04:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây tiền tài ùa đến chật ví, quý nhân tương phùng, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi sau 16h30 ngày 9/3/2023.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ đón nhận nhiều hy vọng và khởi sắc bất ngờ. Tử vi gợi ý con giáp này hãy tập trung vào những gì mình đang làm, chỉ có sự chăm chỉ, kiên trì thì bản mệnh mới sớm chạm tay được tới những mục tiêu mình đặt ra. Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn với những người này trên phương diện tài lộc.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này nhìn chung khởi sắc và khá tốt đẹp. Người độc thân mau chóng tìm được một nửa cho mình sau khi gạt bỏ những chuyện không vui trong quá khứ do gặp ngày Hỏa sinh Thổ. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (9/3/2023), 3 con giáp tiền tài ùa đến chật ví, quý nhân tương phùng, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ trở nên dễ dàng và suôn sẻ. Con giáp này cũng có thể yên tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân của mình mà không cần phải lo lắng quá nhiều đến vấn đề tài chính do có nguồn thu nhập tốt từ công việc chính. 

Hơn nữa, vận trình tình cảm hanh thông. Bạn luôn  luôn có chỗ dựa vững chắc trong tình yêu, từ đó có thêm động lực để tiến lên. Hơn thế, người kia cũng ở bên động viên, chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh để bạn vượt qua khó khăn.

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (9/3/2023), 3 con giáp tiền tài ùa đến chật ví, quý nhân tương phùng, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất trong ngày diễn ra duy trì ổn định trong thời điểm này. Những cuộc gặp gỡ xã giao và hợp tác của người tuổi này liên tục gặp vận may nhờ có Chính Quan xuất hiện. Nhờ có tài kiếm tiền giỏi mà nguồn thu nhập của con giáp này khá rủng rỉnh và hiếm khi nào rơi vào cảnh vay mượn tiền từ người khác. 

Ngũ hành tương sinh sẽ giúp bạn giải quyết những điều không vui bằng một câu chuyện tình yêu thật đẹp. Người độc thân sớm thoát khỏi tình trạng cô đơn, lẻ bóng, còn người đã kết hôn đang có những giây phút hẹn hò lãng mạn bên người ấy. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 ngày hôm nay (9/3/2023), 3 con giáp tiền tài ùa đến chật ví, quý nhân tương phùng, công danh sự nghiệp phất lên thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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