Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/3-10/3/2023), 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày, sự nghiệp viên mãn

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 12:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'chạy trời không thoát số sướng', giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày, sự nghiệp viên mãn vào đúng 2 ngày tới.

Tuổi Dần

Đúng 2 ngày tới, người tuổi Dần vẫn duy trì các nhiệm vụ như thường ngày và có đột phá. Bản mệnh nên tìm kiếm nhiều ý tưởng sáng tạo để mang về hiệu quả công việc tốt hơn. Vận trình tài lộc có tin vui. Con giáp này có nhiều nguồn thu liên tục từ các dự án đầu tư hoặc công việc tay trái của mình. Với nguồn thi này, bản mệnh không cần lo lắng về tài chính.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này hạnh phúc. Con giáp này luôn được đối phương dành sự quan tâm và yêu thương hết mực. Người ấy mang đến cho bạn cảm giác an toàn và muốn được bên nhau trong một chặng đường dài.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/3-10/3/2023), 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày, sự nghiệp viên mãn - Ảnh 1
Đúng 2 ngày tới, người tuổi Dần vẫn duy trì các nhiệm vụ như thường ngày và có đột phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình công việc của người tuổi Dậu suôn sẻ. Bản mệnh được đồng nghiệp yêu quý và sẵn sàng giúp đỡ trong những lúc khó khăn và luôn hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ. Ngoài ra, bạn còn nhận được không ít cơ hội thể hiện năng lực của bản thân và có bước tiến xa hơn trong sự nghiệp. Trong thời gian tới bạn sẽ nhận được những dự án với giá trị cao và không cần phải lo lắng về tài chính.

Chuyện tình cảm cũng có biến chuyển tích cực. Bạn và đối phương có thời gian để bên nhau để chia sẻ nhiều vấn đề trong cuộc sống. Thông qua đó, bản mệnh hiểu thêm nhiều điều về nửa kia và có ý định sẽ cùng nhau đồng hành trên chặng đường dài.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/3-10/3/2023), 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày, sự nghiệp viên mãn - Ảnh 2
Vận trình công việc của người tuổi Dậu suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hàng ngày cho thấy vận trình công việc của tuổi Tuất có nhiều khởi sắc. Bản mệnh giữ được sự tỉnh táo và đưa ra quyết định chuẩn xác trong công việc. Người tuổi này chỉ cần tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình sẽ mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Chính Quan giúp đỡ nên con giáp này sớm vạch ra kế hoạch cho tuần mới. Bạn tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao và đây là điều khiến cho cấp trên khá hài lòng. 

Vận trình tình duyên bình lặng. Hai bạn đang tập trung cho những kế hoạch mới và ít dành thời gian cho nhau. Những bạn độc thân cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới nhận được tin tức mới về người sẽ bước vào cuộc sống của bạn.

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (9/3-10/3/2023), 3 con giáp 'chạy trời không thoát số sướng', giàu có hơn người, hồng phúc sâu dày, sự nghiệp viên mãn - Ảnh 3
Tử vi hàng ngày cho thấy vận trình công việc của tuổi Tuất có nhiều khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/3/2023, 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/3/2023, 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' vào đúng ngày 9/3/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 7 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 10 giờ 43 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 10 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 57 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 11 giờ 4 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 11 giờ 9 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng