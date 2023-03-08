Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/3/2023, 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 12:00

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' vào đúng ngày 9/3/2023.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sinh ra đã có tiền bạc, của cải ngập tràn. Bạn không chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền theo một cách. Ngoài công việc, họ còn có thể biết được những cơ hội kiếm tiền khác. Hơn nữa, tài lộc một phần của người tuổi Tỵ sẽ rất vượng, tài lộc một phần đến thì họ sẽ kiếm được nhiều hơn số tài sản bình thường và trở nên rất giàu có.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ hạnh phúc, viên mãn. Đôi lứa yêu nhau đem lại cho nhau những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Ngoài ra, chính sự cởi mở và cách thể hiện tình cảm khéo léo giúp  người độc thân tìm được người hẹn hò phù hợp với mình. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/3/2023, 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 1
Người tuổi Ngọ sinh ra đã có tiền bạc, của cải ngập tràn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tương đối dễ dàng. Những dự án do người tuổi này quản lý đang có tín hiệu tiến triển thuận lợi hơn bao giờ hết. Song, bản mệnh gặp chút khó khăn vì không tìm được người đồng hành cùng mình. Con giáp này có thể an tâm chi trả cho những nhu cầu cá nhân mà không cần lo lắng đến phương diện tiền nong. Thế nhưng, bản mệnh cũng cần chi tiêu cho việc mua sắm quá nhiều kẻo mượn nợ vào cuối tháng. 

Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. Vì Thìn Tý tam hợp nên tình cảm lứa đôi trở nên khăng khít, bền chặt hơn bao giờ hết. Song, các cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu cũng dần tính đến về chung một nhà.  

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/3/2023, 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 2
Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tương đối dễ dàng - Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá trong thời gian tới. Con đường thăng quan tiến chức của con giáp may mắn này như được trải thảm, lúc nào cũng rộng mở thênh thang. Nếu như bạn đang làm công việc kinh doanh, mua bán của tuổi Ngọ cũng sẽ ngày càng dễ dàng, hanh thông. 

Về chuyện tình cảm, nếu vẫn còn độc thân, bạn có vẻ khá thỏa mãn với tình trạng hiện tại của mình. Dù nhiều người nhắc khéo bạn hãy tìm hạnh phúc của bản thân đi, nhưng bạn cảm thấy độc thân chẳng có gì là xấu. 

 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/3/2023, 3 con giáp lọt trúng 'mắt xanh' thần Tài, phúc lộc tràn trề, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ có được may mắn ngập tràn, sự nghiệp bứt phá trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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