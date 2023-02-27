Trúng số độc đắc sau 16h30 hôm nay (27/2/2023), 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 27/02/2023 04:35

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi sau 16h30 ngày 27/2/2023.

Tuổi Tuất

Tài lộc của người tuổi Tuất sẽ khởi sắc rõ rệ và đón nhận nhiều tin vui sau 16h30 ngày hôm nay. Tài Thần “gõ cửa” mang đến nhiều tin vui về tiền bạc cho con giáp này. Theo đó, tổng kết cả nguồn thu và nguồn chi trong tuần này bạn nhận được con số dương trong tài khoản nên chẳng lo sợ túng thiếu, vay mượn vào cuối tháng. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ tiến triển tốt đẹp. Có vẻ như khi quen người ấy, bạn được học hỏi thêm nhiều điều mới, thú vị trong tuần này. Chính vì điều này, bạn và người ấy càng ngày có cảm giác gắn kết và yêu thương nhiều hơn. Người độc thân cơ hội tìm thấy được người mình thích trong một cuộc họp mặt đầu tuần.

Trúng số độc đắc sau 16h30 hôm nay (27/2/2023), 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi - Ảnh 1
Tài lộc của người tuổi Tuất sẽ khởi sắc rõ rệ và đón nhận nhiều tin vui sau 16h30 ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ có những thay đổi đáng kể trong thời gian tới đây. Cụ thể, nhờ có vận quý nhân giúp đỡ mà bạn làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Sự nghiệp của bạn trong thời gian tới cũng sẽ "phất lên như diều gặp gió", khiến mọi người xung quanh vô cùng ngưỡng mộ. Nhờ vào sự chăm chỉ nên bạn có những khoản thu kha khá có thể chi trả cho những nhu cầu tiêu dùng của mình. 

Hơn nữa, bạn cũng sẽ được thần tài chiếu cố trong thời gian này nên túi tiền lúc nào cũng dư dả, chi tiêu vì thế mà trở nên thoải mái hơn. Cục diện tương hòa giúp đôi lứa hòa thuận và có những phút giây thoải mái bên nhau. Những bạn độc thân chỉ cần chờ đợi thêm thời gian nữa sẽ gặp được người phù hợp.

Trúng số độc đắc sau 16h30 hôm nay (27/2/2023), 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi - Ảnh 2
Người tuổi Thìn sẽ có những thay đổi đáng kể trong thời gian tới đây - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi là một người người thẳng thắn và tự tin nên thường không thể chấp nhận những sai lầm của mình. Nhưng bù lại, những kỹ năng mà bản mệnh có được từ việc trau dồi trong thời gian qua giúp bạn phân tích tình huống và đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác. Sau một năm làm việc vất vả, con giáp này có được nguồn thu nhập tốt, rủng rỉnh tiền tiêu. Người tuổi này có thể gia tăng thu nhập thông qua những mối hợp tác. Bản mệnh cần cân nhắc mở rộng kinh doanh để mang đến nhiều nguồn thu mới.

Vận trình tình cảm có tin vui. Ngũ hành tương sinh giúp cho chuyện tình yêu giữa bạn với người bạn đời của mình thêm hài hòa, ấm êm. Đôi lứa đang trong giai đoạn tìm hiểu tìm thấy sự đồng điệu trong suy nghĩ sau những lần sóng gió trước đó. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 hôm nay (27/2/2023), 3 con giáp 'tiền rơi trúng đầu', sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, không cầu cũng có tiền bạc đầy túi - Ảnh 3
Nhưng bù lại, những kỹ năng mà bản mệnh có được từ việc trau dồi trong thời gian qua giúp bạn phân tích tình huống và đưa ra quyết định nhanh chóng và chính xác - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/2/2023, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/2/2023, 3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 18 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.