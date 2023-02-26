Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (27/2-28/2), Thần Tài kề cạnh, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 26/02/2023 14:00

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý vào 2 ngày đầu tuần tới.

Tuổi Dậu

Đúng 2 ngày đầu tuần, người tuổi Dậu sẽ khẳng định được vị thế của mình trên trong công việc, nhất là khi theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp. Sự thông minh, nghiêm túc, không màng danh lợi của con giáp may mắn này được mọi người đánh giá rất cao và cấp trên tín nhiệm.

 

Ngoài ra, một số người còn có thể lan vận may này cho những người trong gia đình, giúp người thân thuận lợi nhiều hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Một số người khác sẽ vượng đào hoa, người độc thân muốn tìm được

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (27/2-28/2), Thần Tài kề cạnh, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 1
Đúng 2 ngày đầu tuần, người tuổi Dậu sẽ khẳng định được vị thế của mình trên trong công việc, nhất là khi theo đuổi con đường công danh, sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong thời gian tới, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi cùng với những thời cơ tốt đẹp. Con giáp này cần nắm bắt cơ hội này nếu muốn đẩy nhanh công việc và vận tài lộc tốt nhất. Bản mệnh đang có những tín hiệu đáng mừng về công danh trong tương lai.

Vận trình tình duyên của tuổi Mão thăng hoa rực rỡ. Con giáp này đang đắm chìm trong không khí lãng mạn của tình yêu. Đào hoa nở rộ, bản mệnh và đối phương có nhiều điều khác biệt nhưng vẫn đủ yêu thương để ở bên nhau khăng khít không rời.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (27/2-28/2), Thần Tài kề cạnh, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 2
Trong thời gian tới, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Mão tiến triển thuận lợi cùng với những thời cơ tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ suôn sẻ cả về sự nghiệp lẫn tài lộc trong 2 ngày tới. Con giáp này làm việc chăm chỉ và không ngừng nỗ lực. Đây chính là thời điểm bản mệnh không chỉ được đánh giá tốt bởi năng lực mà đó còn là thái độ làm việc. Công sức mà bỏ ra có được những kết quả tốt không ngờ. Con giáp này cũng không ngờ rằng sẽ có ngày thứ mình học cho vui cũng lại trở thành thứ để kiếm tiền. 

Đường tình duyên khởi sắc, song bản mệnh nên dành thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Một quyết định tiến xa hơn có thể thực sự chưa hợp lý vào lúc này và dễ khiến tuổi Tuất cảm thấy hối hận về sau. Đôi bên nên dành thời gian cho nhau từ đó sẽ có được sự thông cảm, thấu hiểu và tạo nên nền tảng vững chắc.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày đầu tuần (27/2-28/2), Thần Tài kề cạnh, 3 con giáp trúng quả đậm, mở mắt đã có tiền, hưởng đủ vinh hoa phú quý - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ suôn sẻ cả về sự nghiệp lẫn tài lộc trong 2 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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