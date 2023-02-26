Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (28/2/2023), 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 26/02/2023 12:46

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc vào đúng ngày 28/2/2023.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ gặp vận Tam Hội nên công việc diễn ra thuận lợi. Bạn nhanh chóng hoàn tất những đầu việc cần làm và có thời gian trọn vẹn bên cạnh gia đình của mình. Vận trình tài lộc hanh thông. Bản mệnh nhận được một khoản nhuận nho nhỏ từ trong các hoạt động vui chơi ngày Tết. Một số bạn cần lưu ý không chi tiêu quá nhiều kẻo dẫn đến tài chính hao hụt.

Vận trình tình duyên của con giáp may mắn này bình lặng. Người tuổi này nếu còn độc thân vẫn chưa thể gặp được người phù hợp. Những cặp đôi sẽ có một ngày bên thật nhiều niềm vui và tiếng cười.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (28/2/2023), 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc - Ảnh 1
Người tuổi Dần sẽ gặp vận Tam Hội nên công việc diễn ra thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đúng ngày mai, người tuổi Tuất sẽ suôn sẻ cả về sự nghiệp lẫn tài lộc. Con giáp này làm việc chăm chỉ và không ngừng nỗ lực. Đây chính là thời điểm bản mệnh không chỉ được đánh giá tốt bởi năng lực mà đó còn là thái độ làm việc. Công sức mà bỏ ra có được những kết quả tốt không ngờ. Con giáp này cũng không ngờ rằng sẽ có ngày thứ mình học cho vui cũng lại trở thành thứ để kiếm tiền. 

Đường tình duyên khởi sắc, song bản mệnh nên dành thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Một quyết định tiến xa hơn có thể thực sự chưa hợp lý vào lúc này và dễ khiến tuổi Tuất cảm thấy hối hận về sau. Đôi bên nên dành thời gian cho nhau từ đó sẽ có được sự thông cảm, thấu hiểu và tạo nên nền tảng vững chắc.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (28/2/2023), 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc - Ảnh 2
Đúng ngày mai, người tuổi Tuất sẽ suôn sẻ cả về sự nghiệp lẫn tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Mọi công việc của tuổi Hợi sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Người tuổi này nếu làm nghề tự do sẽ nhận được nhiều lời mời cộng tác mới. Những bạn vẫn trong năm vừa qua vẫn chưa tìm được công việc sẽ sớm nhận được thông tin tích cực. Bản mệnh nhận được những khoản thu mới từ lì xì hay trò chơi may rủi đầu năm. Con giáp này trong thời gian tới sẽ còn đón nhận thêm nhiều tin tức tích cực về tài chính.

Vận trình tình duyên hài hòa. Con giáp này và đối phương có thời gian bình lặng bên nhau. Đôi khi chỉ cần được ở cạnh nhau cũng đủ khiến cả hai hạnh phúc, Những bạn độc thân cần chờ đợi thêm thời gian nữa mới nhận được tin tức mới về chuyện tình duyên.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai (28/2/2023), 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc - Ảnh 3
Mọi công việc của tuổi Hợi sẽ có nhiều chuyển biến tích cực - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

Đúng ngày Chủ Nhật (27/2/2023), 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Đúng ngày Chủ Nhật (27/2/2023), 3 con giáp xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây xua hết nhọc nhằn, tiền bạc công danh thi nhau phất, thảnh thơi hưởng lộc vào ngày mai.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Tác dụng thanh nhiệt, mát gan từ loại bông thảo mộc dồi dào dưỡng chất

Dinh dưỡng 3 giờ 47 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 28/9/2026, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 27/9/2026, 3 con giáp Hồng Quang soi đường, sự nghiệp lên hương, may mắn tứ phương kéo đến, tiền đẻ ra tiền

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc.