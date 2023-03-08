Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay, 'Thần Tài ban phước', 3 con giáp từng bước tiến đến thành công trong sự nghiệp, tài lộc vượng phát, tiền bạc lũ lượt kéo về

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 09:30

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h30 hôm nay, 3 con giáp may mắn có tên trong danh sách sau được Thần Tài ban phước sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, đếm tiền sái tay khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Nhờ có thần tài chấm số đỏ, 3 con giáp này sẽ phất lên như diều gặp gió, ngồi chơi cũng có tiền ập vào nhà tới tấp, thậm chí còn trúng số độc đắc vào lúc 16h30 hôm nay 8/3. 

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp biết điều, khôn ngoan và có tinh thần cầu tiến. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng Hợi chưa bao giờ chấp nhận già đi trong cơ cực. Họ khát khao đổi đời, nỗ lực không ngừng để làm giàu, để bản thân và gia đình có cuộc sống khấm khá, sung túc.

Năm Quý Mão 2023 này là năm may mắn của người tuổi Hợi, mang đến cho họ vô số tin vui tài lộc. Đặc biệt, tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 16h30 chiều nay, Hợi sẽ trúng quả trời cho, nằm trên đống vàng. Chẳng những có bạc tỷ trong tay Hợi còn có của ăn của để, đời phất lên chỉ trong tích tắc.

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Năm Quý Mão 2023 này là năm may mắn của người tuổi Hợi, mang đến cho họ vô số tin vui tài lộc. Đặc biệt, tử vi 12 con giáp dự đoán đúng 16h30 chiều nay, Hợi sẽ trúng quả trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Thông minh, cá tính và cực tinh tế trong đối nhân xử thế nên Tý được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Từ thần tài, thần may mắn đến trời Phật đều nuông chiều con giáp này hết lòng, tạo mọi điều kiện để họ phát triển sự nghiệp, thăng tiến nhanh như vũ bão.

Trong khoảng thời gian tới đây, tuổi Tý sẽ ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, sung sướng như tiên. Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h30 cho biết nhờ có quý nhân đưa đường chỉ lối Tý sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đổi đời sau một đêm.

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Trong khoảng thời gian tới đây, tuổi Tý sẽ ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Siêng năng, cần cù lại chịu thương chịu khó nên Sửu được đồng nghiệp thương yêu, cấp trên nâng đỡ hết lòng. Chính nhờ sống hiền hậu, chẳng tranh giành hay hơn thua với ai nên càng ngày Sửu càng được trời thương mà ban cho vô số phúc lành.

Sau những mệt mỏi, thất bại, Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình trong hôm nay. Chẳng những đổi vận, cuộc sống giàu sang ập xuống đầu Sửu còn công thành danh toại, nửa đời còn lại ngập trong nhung lụa.

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Sau những mệt mỏi, thất bại, Sửu sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình trong hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay 8/3/2023: Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, sự nghiệp thăng hoa, tài vận hưng thịnh, của cải chất đầy không hết, vận trình trải đầy may mắn

3 con giáp trúng số độc đắc trong hôm nay 8/3/2023: Ngọc Hoàng chốt sổ vàng, sự nghiệp thăng hoa, tài vận hưng thịnh, của cải chất đầy không hết, vận trình trải đầy may mắn

Dưới đây là 3 con giáp may mắn nằm trong danh sách của Ngọc Hoàng được quý nhân nâng đỡ, tha hồ hốt bạc, kiếm tiền cực đỉnh trong hôm nay.

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