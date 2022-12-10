Trúng số độc đắc liên tiếp vào cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hợp mệnh Thần Tài, lộc lá ngập tràn, vàng bạc chật két, vận may mỉm cười, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 10/12/2022 09:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, thành công vào cuối tháng 11 âm lịch nhé!

Trúng số độc đắc liên tiếp vào cuối tháng 11 âm lịch, 3 con giáp hợp mệnh Thần Tài, lộc lá ngập tràn, vàng bạc chật két, vận may mỉm cười, tương lai tươi sáng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách người tuổi Tý khá cầu toàn. Họ đưa ra yêu cầu cao cho bản thân và những người ở bên cạnh mình. Hầu hết người này tuổi Tý đều sở hữu tài năng hơn người. Họ ham học, cầu tiến và có tham vọng trong công việc.

Người tuổi này được nhiều người yêu mến bởi tính cách lạc quan, yêu đời. Ngay cả trong khó khăn, họ vẫn nhìn thấy mặt tích cực của vấn đề. Đó chính là chìa khóa thành công của người tuổi Tý.

Cuối tháng 11 âm lịch, người tuổi Tý nhận được thêm nhiệm vụ, dự án trong công việc. Người làm kinh doanh cũng có nhiều buổi gặp gỡ đối tác, hứa hẹn sẽ chốt được hợp đồng có giá trị. Con giáp tuổi này cần nhớ rằng tâm lý làm nghề rất quan trọng. Chỉ cần họ tin tưởng và nỗ lực trong công việc, sự nghiệp của họ sớm muộn gì cũng sẽ thành công.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Họ cũng sở hữu nhãn quan tinh tường nên thường đưa ra những nhận định chính xác về vấn đề mà họ gặp phải. Con giáp này có mắt quan sát và đầu óc khá nhanh nhạy.

Thời gian gần đây, con giáp này gặp không ít vận xui trong công việc. Dù đã cố gắng nhưng họ không đạt được kết quả như ý muốn. Người tuổi Mùi đừng nản lòng, bắt đầu từ đầu tuần này, vận may sẽ quay trở lại với họ.

Cuối tháng 11 âm lịch, vận thế của họ sẽ tốt hơn trước. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên công việc của họ có tiến triển tốt. Được quý nhân giúp đỡ, họ có thể chuyển bại thành thắng. Không những thế, con giáp tuổi Mùi còn nhận được cơ hội học tập nâng cao tay nghề. Người tuổi này nỗ lực không ngừng thì sớm muộn cũng thành công, sự nghiệp ngày càng khởi sắc.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thông minh, chăm chỉ và ngay thẳng. Họ cũng là con giáp chí công vô tư và không dễ dàng bỏ cuộc. Bắt đầu cuối tháng 11 âm lịch, tài vận của con giáp này ngày một tăng cao. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống của họ đều suôn sẻ.

Họ nhận được những cơ may phát tài trong công việc kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, họ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng trao cho những nhiệm vụ mới.

Những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về giống cây trồng, giống vật nuôi mới. Con giáp tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, trách nhiệm, những nỗ lực của họ sẽ được ghi nhận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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