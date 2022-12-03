Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Mùi hiền lành, điềm đạm, khá được lòng người. Họ không lạc lối trên con đường phát triển, luôn rất khiêm tốn, trốn tránh phiền phức, tránh xa ảnh hưởng của kẻ xấu.

Vào 2 ngày cuối tuần này là một khoảng thời gian tốt đối với con giáp tuổi Mùi. Kể từ đầu tháng này, tiến độ phát triển của họ nhanh hơn. Vì tâm lý tương đối bình thản, yên ổn nên họ làm việc hiệu quả, tránh xa khó khăn, rắc rối.

Những người này sẽ đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp trong thời gian này. Từ một người "thấp cổ bé họng" ở công ty. họ phát huy được hết tài năng của mình, thành công nổi trội và ngày càng chứng tỏ "tầm vóc" không nhỏ của mình trong công việc.

Tuổi Dậu

Nhờ việc xác định được rõ ràng mục tiêu mà người tuổi Dậu sẽ kiếm được một khoản kha khá vào thời điểm này. Những bước tiến nhanh chóng và ổn định sẽ giúp bạn có một nguồn thu dồi dào.

Dù là người mới chập chững bước vào một lĩnh vực nào đó, bạn vẫn có thể được tiếp xúc với những mối làm ăn có giá trị nhờ sự thông minh, nhanh nhạy cùng các mối quan hệ rộng rãi của mình. Những gì bạn nắm bắt được trong thời điểm này khiến nhiều người ghen tị.

Chuyện làm giàu còn diễn ra khá thuận lợi đối với những người làm ăn buôn bán và thời cơ chủ yếu đến vào những ngày gần cuối tuần. Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên làm việc gì cũng dễ dàng hơn hẳn mọi người.

Ngoài ra, quý nhân xuất hiện còn chỉ cho con giáp phát tài cuối tuần này đâu là nơi thích hợp để đổ tiền đầu tư. Nếu đang có sẵn khoản tiền trong tay, bạn có thể cân nhắc theo hướng đã được vạch ra.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu đáng tin cậy, trung thực và lương thiện. Họ cũng được định sẵn là sẽ có sự nghiệp phát triển tốt.

Con giáp này có thể lực sung mãn, trong các cuộc thi luôn nổi bật và có thành tích rất tốt. Người tuổi Sửu hãy thể hiện tài năng của mình trong mùa đông này, nhất là trước mặt những người có tầm ảnh hưởng để được coi trọng và đề bạt.

Con giáp tuổi Sửu đã có những màn trình diễn vô cùng chói lọi, có tính quyết định đến cuộc sống sau này của mình.

Có thể nói, vào 2 ngày cuối tuần này, họ có thể nói lời tạm biệt với công việc vất vả trước dây của mình, mở ra vận trình tươi đẹp, rực rỡ.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm