Trúng số độc đắc vào tuần mới (29/8-4/9), 3 con giáp nhận ‘diễm phúc’ Cát Tinh, bảo trợ may mắn, chu cấp tiền tài, đảm bảo ấm no, ổn thỏa đời sống

Tâm linh - Tử vi 28/08/2022 14:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào gặp may mắn vào tuần mới (29/8-4/9) nhé!

Trúng số độc đắc vào tuần mới (29/8-4/9), 3 con giáp nhận ‘diễm phúc’ Cát Tinh, bảo trợ may mắn, chu cấp tiền tài, đảm bảo ấm no, ổn thỏa đời sống - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường có tính cách hiền lành, thành thật với mọi người. Họ luôn tích cực, nỗ lực phấn đấu. Họ có thể vì gia đình mà đánh đổi tất cả mọi thứ.

Trong cuộc sống mỗi khi làm điều gì Thân đều đứng trên góc độ của mọi người để suy nghĩ chứ không chỉ quan tâm đến lợi ích của riêng mình.

Thân sống tử tế, thích làm việc thiện và sẵn lòng giúp đỡ người khác. Trong tuần mới này, Thân được Thần Phật che chở, phù hộ, có “Phúc tinh” soi chiếu. Nhờ vậy mà nguồn lực tài chính phát triển. Cuộc sống từ nay đến cuối năm sẽ không còn phải lo lắng về tiền bạc. Nếu Thân một lòng hướng Phật thì phúc khí bao bọc càng nhiều, cuộc sống càng thêm viên mãn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách nhẹ nhàng, suy nghĩ cực kỳ tinh tế. Họ cũng rất dễ mềm lòng. Vì không phải là người làm việc hấp tấp trong công việc nên Thìn thường làm việc một cách gọn gàng, ngăn nắp và hoàn thành ổn thỏa.

Với tính tình thân thiện, thẳng thắn, thật thà nên Thìn luôn nhận được sự tôn trọng và đánh giá cao của những người xung quanh.

Tuần mới, Thìn được Phật tổ che chở nên có một cuộc sống tốt lành, tài vận hạnh thông, phú quý giàu sang.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thường có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Họ thường thông minh, có óc kinh doanh hơn nữa đường quan lại cũng khá tốt.

Tý được định sẵn là có cuộc sống không tầm thường, nhất định trở thành người tài. Vận thế tốt, sức khỏe tốt nên Tý có thể làm những việc mà bản thân mong muốn.

Người tuổi Tý đa phần đều tràn đầy năng lượng, sức sống. Tuần mới này được sự che chở của Thần Phật nên dù làm ở ngành nghề nào Tý cũng có thể đạt được thành tích tốt, một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu đáng kể.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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