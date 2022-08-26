Ngày cuối tháng 7 âm lịch, tiễn bay xui xẻo, rước Thần Tài vào nhà, rủ rê thêm may mắn, lôi kéo thêm tình yêu, song hỷ lâm môn, ấm no cuộc đời

Tâm linh - Tử vi 26/08/2022 05:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào đón may mắn vào ngày cuối tháng 7 âm lịch nhé!

Ngày cuối tháng 7 âm lịch, tiễn bay xui xẻo, rước Thần Tài vào nhà, rủ rê thêm may mắn, lôi kéo thêm tình yêu, song hỷ lâm môn, ấm no cuộc đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tuất

Ngày cuối tháng 7 âm lịch, người tuổi Tuất có tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương có cơ hội thử thách bản thân, từ đó thăng chức, tăng lương. Con giáp này phát huy được năng lực mạnh mẽ, ngày càng tự tin vào bản thân.

Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, gặp được nhiều khách hàng, ký được hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, những người đi làm ăn xa cũng thu được nhiều thành quả. Những kế hoạch của con giáp này dần trở thành hiện thực, người tuổi Tuất vững vàng đi lên trong công việc.

Tuổi Thìn

Ngày cuối tháng 7 âm lịch, con giáp tuổi Thìn nhận nhiều điều may trong cuộc sống cũng như công việc. Nhờ can đảm, dám nghĩ dám làm, họ chớp lấy cơ hội phù hợp với bản thân. Người tuổi này làm kinh doanh sẽ gặp gỡ được nhiều khách hàng, buôn may bán đắt, thu lợi nhuận lớn.

Trong khi đó, những người gặp khó khăn cũng được quý nhân giúp đỡ. Con giáp tuổi Thìn thi cử cũng đạt kết quả cao. Trong khi đó với một số người có gia đình cũng có tin vui mang thai, sinh con.

Tuổi Mùi

Ngày cuối tháng 7 âm lịch, người tuổi Mùi làm ăn phát đạt của cải tăng lên. Người tuổi này buôn bán một vốn bốn lời. Những người còn nợ nần cũng sẽ trả hết nợ.

Con gíap tuổi Mùi có Thần Tài ban lộc nên làm ăn xuôi chèo mát mái, đầu tư sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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