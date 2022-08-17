Trúng số độc đắc vào ngày mai, thứ 5 ngày 18/8, 'Thần Phật soi đường, bề trên độ trì', 3 con giáp nhân đôi vận may, làm việc gì cũng xuôi, phát tài chóng mặt, phất lên như gió gặp bão, viên mãn cả đời

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 06:06

Thời gian này, 3 con giáp dưới đây được bề trên ban lộc, Ngọc Hoàng sủng ái, làm ăn khấm khá, vận may gõ cửa, nhận trái ngọt thành tựu.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người vốn hiền lành, nhân hậu và luôn nghĩ cho người khác nên họ luôn được ban nhiều phước lành và may mắn. Theo tử vi 12 con giáp, ngày 18/8 sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Sửu bùng phát.

Người cầm tinh con Trâu có phúc lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Sửu được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc.

Đặc biệt, ngày 18/8 là thởi điểm vô cùng tốt của con giáp này. Con giáp này bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của quý nhân và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Trúng số độc đắc vào ngày mai, thứ 5 ngày 18/8, 'Thần Phật soi đường, bề trên độ trì', 3 con giáp nhân đôi vận may, làm việc gì cũng xuôi, phát tài chóng mặt, phất lên như gió gặp bão, viên mãn cả đời - Ảnh 1
Theo tử vi 12 con giáp, ngày 18/8 sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Sửu bùng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thông minh, đầy nhiệt huyết, đam mê, có 1 chút liều lĩnh, bất cần và rất biết cách nắm bắt cơ hội, tuổi Tuất có đầy đủ các yếu tố để thành công và giàu có trong cuộc sống. Tử vi cho biết, ngày 18/8, vận may của con giáp này sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Thế cuộc của Tuất như bước sang một trang mới. Tuổi Tuất hứa hứa hẹn sẽ gặp nhiều may mắn, với thời cơ thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng trong giai đoạn này. 

Đây là thời điểm không thể tốt hơn để người tuổi Tuất đạt được những bứt phá trong sự nghiệp và làm giàu cho bản thân, vì Tuất là một trong những con giáp có nhiều sao tốt chiếu mệnh nhất trong suốt cả 1 thời gian dài. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Thời gian này, con giáp người tuổi Tuất gặp nhiều may mắn, con đường tài lộc mở ra trước mắt. Con giáp này nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế. 

Trúng số độc đắc vào ngày mai, thứ 5 ngày 18/8, 'Thần Phật soi đường, bề trên độ trì', 3 con giáp nhân đôi vận may, làm việc gì cũng xuôi, phát tài chóng mặt, phất lên như gió gặp bão, viên mãn cả đời - Ảnh 2
Tử vi cho biết, ngày 18/8, vận may của con giáp này sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi, thế cuộc của Tuất như bước sang một trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Ngày 18/8 được xem là thời điểm vàng của người tuổi Mão, bởi mọi thứ đều chuyển động rất êm ả, công việc thuân buồm xuôi gió liên tục kéo tài lộc về cho Mão, vì vậy mà Mão sẽ không phải lo thiếu ăn vì tiền dô đều đều, Mão sẽ phải bất ngờ vì không biết phải sử dụng làm sao cho hết.

Con giáp tuổi Mão được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của Mão sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc.

Trúng số độc đắc vào ngày mai, thứ 5 ngày 18/8, 'Thần Phật soi đường, bề trên độ trì', 3 con giáp nhân đôi vận may, làm việc gì cũng xuôi, phát tài chóng mặt, phất lên như gió gặp bão, viên mãn cả đời - Ảnh 3
Ngày 18/8 được xem là thời điểm vàng của người tuổi Mão, bởi mọi thứ đều chuyển động rất êm ả, công việc thuân buồm xuôi gió liên tục kéo tài lộc về cho Mão - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi 3 con giáp may mắn tử vi hàng ngày tử vi ngày mai tử vi thứ 5 tử vi ngày 18/8

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc