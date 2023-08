Trời sinh tuổi Sửu là những người vốn hiền lành, nhân hậu và luôn nghĩ cho người khác nên họ luôn được ban nhiều phước lành và may mắn. Theo tử vi 12 con giáp , ngày 18/8 sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Sửu bùng phát.

Đặc biệt, ngày 18/8 là thởi điểm vô cùng tốt của con giáp này. Con giáp này bản mệnh còn có cơ hội lọt vào mắt xanh của quý nhân và nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp nhờ có tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm. Có quý nhân nâng đỡ nên gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Theo tử vi 12 con giáp, ngày 18/8 sẽ là lúc tài vận, may mắn của người tuổi Sửu bùng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thông minh, đầy nhiệt huyết, đam mê, có 1 chút liều lĩnh, bất cần và rất biết cách nắm bắt cơ hội, tuổi Tuất có đầy đủ các yếu tố để thành công và giàu có trong cuộc sống. Tử vi cho biết, ngày 18/8, vận may của con giáp này sẽ diễn ra vô cùng thuận lợi. Thế cuộc của Tuất như bước sang một trang mới. Tuổi Tuất hứa hứa hẹn sẽ gặp nhiều may mắn, với thời cơ thăng tiến, vận may bùng nổ không ngừng trong giai đoạn này.