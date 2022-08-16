Kim đồng hổ chỉ đúng 6h sáng thứ 4 ngày 17/8, Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, 3 tuổi này nhận lộc ồ ạt, phất lên vù vù, làm ăn trúng mánh lớn, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 14:40

3 con giáp này vô cùng may mắn làm đâu trúng đó, cực kỳ giàu có, giàu sang nức tiếng, sống trong nhung lụa.

Tuổi Tuất

Tử vi học có nói, vào 6h sáng ngày 17/8, tuổi Tuất sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, bất kể làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió. Bên cạnh đó, từ giai đoạn này Tuất sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tuất có cơ hội làm giàu trong tương lai. 

Bắt đầu từ thời gian này, vận may sẽ đến với con giáp này và kéo dài liến tiếp do bước vào cát vận. Vận thế khởi phát, tài vận, sự nghiệp hay chuyện tình cảm cũng vô cùng khởi sắc, người tuổi Tuất sẽ sớm thu được thành công vang dội.

Nhờ quý nhân giúp đỡ nên mọi khó khăn trước đó của tuổi Tuất đều được giải quyết êm đẹp, công việc sẽ trở về đúng guồng quay vốn có và thậm chí hiệu suất làm việc của bản mệnh còn tăng lên, nhờ vậy mà tuổi Tuất được cấp trên tin tưởng, giao cho những nhiệm vụ quan trọng.

Kim đồng hổ chỉ đúng 6h sáng thứ 4 ngày 17/8, Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, 3 tuổi này nhận lộc ồ ạt, phất lên vù vù, làm ăn trúng mánh lớn, tình duyên viên mãn - Ảnh 1
Tử vi học có nói, vào 6h sáng ngày 17/8, tuổi Tuất sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố nồng hậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng tuổi Thân có thể gặt hái nhiều thành công trong năm nay nếu biết đầu tư đúng hướng. Tuổi Thân có tham vọng cộng với khả năng tính toán cực giỏi, thêm một chút may mắn giúp họ đạt được kết quả như mong muốn.

Người tuổi này được sao may mắn chiếu mệnh. Điều này tác động trực tiếp để sự nghiệp của họ. Được Thần Tài ban phát của cải, con giáp này nhận được thêm công việc, dự án kinh doanh sinh lời. Người tuổi Thân nếu chớp đúng thời cơ, đưa ra quyết định nhanh kịp thời sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá.

Nhờ có Thần Tài trợ vận, chuyện tiền bạc đối với tuổi Thân dần khởi sắc. Người làm công ăn lương có thời gian an nhàn, được hưởng lộc ăn uống. Tử vi dự báo rằng tuổi Thân sẽ sớm thăng tiến, đạt được vị trí nổi bật trong công việc, tài khoản ngân hàng không ngừng nhảy số.

Kim đồng hổ chỉ đúng 6h sáng thứ 4 ngày 17/8, Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, 3 tuổi này nhận lộc ồ ạt, phất lên vù vù, làm ăn trúng mánh lớn, tình duyên viên mãn - Ảnh 2
 Người tuổi Thân nếu chớp đúng thời cơ, đưa ra quyết định nhanh kịp thời sẽ kiếm được một khoản tiền kha khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu vốn thông minh, nhanh nhẹn, ham học hỏi, thích nghiên cứu cái mới, tìm hiểu thế giới xung quanh. Tử vi dự báo, khi đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày 17/8, con giáp này sẽ đổi vận, chuyện kiếm tiền diễn ra tốt đẹp. Nhìn chung, vận trình tài lộc của tuổi Dậu ngày càng thăng hoa.

Con giáp này biến nguy thành an, tài lộc vượng phát, tiền của ngày một tăng. Tài vận của tuổi Dậu chuyển từ yếu thành mạnh. Bản mệnh nhận được nhiều cơ hội tốt trong công việc. Tuổi Dậu nhận được sự hỗ trợ của quý nhân nên con đường sự nghiệp hanh thông, mọi khó khăn được giải quyết êm đẹp, không lâm vào tình trạng bế tắc.

Tử vi dự báo rằng, tài lộc của tuổi Dậu sẽ tăng cao. Đặc biệt, nếu đã chăm chỉ làm thêm công việc tay trái thì đây là lúc bản mệnh được hưởng thành quả tốt đẹp, xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Thậm chí tuổi Dậu còn có thể nắm được cơ hội phát tài bất ngờ.

Kim đồng hổ chỉ đúng 6h sáng thứ 4 ngày 17/8, Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, 3 tuổi này nhận lộc ồ ạt, phất lên vù vù, làm ăn trúng mánh lớn, tình duyên viên mãn - Ảnh 3
Tử vi dự báo, khi đồng hồ điểm đúng 6h sáng ngày 17/8, con giáp này sẽ đổi vận, chuyện kiếm tiền diễn ra tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ ngày 17/8 trở đi, Thần Tài thổi lộc vào tận cửa, 3 con giáp này hưởng 'no nê lộc trời', kéo hết vận may thiên hạ, hưởng trọn phúc lộc tề thiên

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