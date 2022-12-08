Trúng số độc đắc vào đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 08/12/2022 03:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'đạp trúng hố vàng', Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ vào đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch.

Tuổi Dần

Tài lộc của ngươi tuổi Dần sẽ vượng phát hơn hẳn vào ngày Rằm tháng 11 âm. Người làm công ăn lương có cơ hội ký kết nhiều hợp đồng, nâng cao mức hoa hồng, tiền thưởng hoặc đề xuất tăng lương được chấp thuận. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán được quý nhân Nhị Hợp mang tới một vài mối làm ăn khá “hời”. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này hòa hợp, hạnh phúc. Mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy đôi khi cãi nhau vì bất đồng nhỏ trong cách suy nghĩ nhưng cả hai đều vượt qua được do có sự nhường nhịn, bao dung lẫn nhau. 

Trúng số độc đắc vào đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ - Ảnh 1
Tài lộc của ngươi tuổi Dần sẽ vượng phát hơn hẳn vào ngày Rằm tháng 11 âm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ có vận trình hanh thông, công danh tấn tới. Bạn cũng là người rất giỏi thích nghi với hoàn cảnh nên dù gặp khó khăn cũng dễ dàng xoay sở. Nhờ vậy, bạn có cuộc sống ổn định, sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Nếu bạn đang có dự định quan trọng hãy tiến hành ngay vì vận trình đang lên, làm gì cũng sẽ thành công.

Về mặt tình cảm, bạn vô cùng thuận lợi từ yêu đương đến gia đình. Sắp tới, bạn đi đâu cũng được người đời quý mến vì điềm đạm, từ tốn và biết cách đối nhân xử thế. Người độc thân khi ra ngoài không khéo lại va phải bạn đời của mình, có tin vui lúc nào không hay.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ - Ảnh 2
Người tuổi Mùi sẽ có vận trình hanh thông, công danh tấn tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Nhờ có cát tinh phù trợ, công việc của người tuổi Ngọ sẽ tiến triển hanh thông và khởi sắc. Quan lộ và tài lộ của bạn rất thênh thang nên hãy cố gắng hơn nữa để duy trì phong độ này càng lâu càng tốt.

Bên cạnh đó, bạn vốn là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Bạn sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy bạn sẽ được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Trúng số độc đắc vào đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp 'đạp trúng hố vàng', Thần tiên ưu ái, quý nhân mở đường, tiền bạc ào ào đổ về túi, chi tiêu không cần nghĩ - Ảnh 3
Nhờ có cát tinh phù trợ, công việc của người tuổi Ngọ sẽ tiến triển hanh thông và khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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