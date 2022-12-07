Trời xanh an bài vào đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp dễ dàng trúng số đổi đời, tài lộc lên vù vù như diều gặp gió, ngồi im của nả tự tìm đến cửa

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 11:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây dễ dàng trúng số đổi đời, tài lộc lên vù vù như diều gặp gió, ngồi im của nả tự tìm đến cửa vào đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch.

Tuổi Sửu

Cục diện Tam Hợp giúp cho người tuổi Sửu sẽ có được sự sáng tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Con giáp này đạt được hiệu suất ngoài mức mong đợi nên được nhiều người nể trọng và sự nghiệp ngày càng thăng tiến. Đồng thời, bạn luôn cố gắng tiết kiệm và tìm kiếm những công việc bên ngoài.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui. Người độc thân được nhiều người theo đuổi nhưng bản thân lại sợ yêu. Không những thế, bạn còn sợ cả việc phải bắt đầu mối quan hệ tình cảm mới. 

Trời xanh an bài vào đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp dễ dàng trúng số đổi đời, tài lộc lên vù vù như diều gặp gió, ngồi im của nả tự tìm đến cửa - Ảnh 1
Cục diện Tam Hợp giúp cho người tuổi Sửu sẽ có được sự sáng tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Đúng ngày Rằm tháng 11 mâm lịch, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ dần tương đối ổn định. Sự cảm thông và biết lắng nghe của người tuổi này chiếm được tình cảm của nhiều người ở môi trường làm việc. Nhờ những ưu điểm này, bản mệnh đạt được nhiều bước đáng kể trên con đường công danh. Song nếu như con giáp muốn có được nguồn thu nhập rủng rỉnh thì chắc chắn sẽ cần có sự nỗ lực trong việc kiếm tiền nhiều hơn nữa. 

Vận trình tình cảm ít có xáo trộn. Sự cảm thông, thấu hiểu giúp bạn và người ấy hạn chế được ít nhiều tranh cãi không cần thiết. Hạnh phúc là do mỗi người tự cảm nhận, tạo dựng nên đừng để bị chi phối bởi bất cứ điều gì.

Trời xanh an bài vào đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp dễ dàng trúng số đổi đời, tài lộc lên vù vù như diều gặp gió, ngồi im của nả tự tìm đến cửa - Ảnh 2
Đúng ngày Rằm tháng 11 mâm lịch, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ dần tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tiến triển tốt đẹp và hanh thông trong ngày Rằm tháng 11 âm. Các hành động và suy nghĩ của người tuổi này luôn đưa ra lựa chọn tốt nhất cho công việc. Ngoài ra, bản mệnh làm việc cẩn thận, tỉ mỉ nên kết quả được đạt có thể vượt ngoài mong đợi. 

Vận trình tình duyên bình hòa. Những cặp đôi có chút không hài lòng về nhau do có sự khác biệt trong thói quen. Những bạn độc thân nên thay đổi không gian thư giãn, đến những nơi đông người để có cơ hội gặp được người yêu phù hợp. 

Trời xanh an bài vào đúng ngày Rằm tháng 11 âm lịch, 3 con giáp dễ dàng trúng số đổi đời, tài lộc lên vù vù như diều gặp gió, ngồi im của nả tự tìm đến cửa - Ảnh 3
Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra tiến triển tốt đẹp và hanh thông trong ngày Rằm tháng 11 âm - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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