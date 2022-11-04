Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ khởi sắc. Chuyện tình yêu đôi lứa trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc đặc biệt. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình để ý và nhiều khả năng sẽ được đáp lại tình cảm chân thành.

Công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông vào đúng ngày Rằm tháng 10 âm lịch. May mắn có cát tinh trợ mệnh, bạn như được tiếp thêm thứ sức mạnh vô hình. Bản mệnh có thể quyết đoán đưa ra những quyết định sáng suốt và chớp nhoáng được những cơ hội mang tính chất ảnh hưởng tới tương lai sau này.

Công việc của người tuổi Sửu sẽ diễn ra hanh thông vào đúng ngày Rằm tháng 10 âm lịch - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết người tuổi Thìn sẽ đạt được bước tiến nhất định trên con đường công danh bổng lộc của mình. Sự thông minh và khôn khéo giúp bản mệnh đủ sức để biến khó khăn thành cơ hội tỏa sáng. Nguồn thu nhập có dấu hiệu tăng cao và tăng nhanh đem lại cho con giáp này cuộc sống thoải mái, dư dả.

Chuyện tình yêu đôi lứa trải qua muôn vàn cung bậc cảm xúc đặc biệt. Người độc thân mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người mình để ý và nhiều khả năng sẽ được đáp lại tình cảm chân thành.

Con số may mắn: 4

Màu sắc may mắn: Màu xanh da trời

Tử vi cho biết người tuổi Thìn sẽ đạt được bước tiến nhất định trên con đường công danh bổng lộc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Gặp ngày tam hợp nên người tuổi Dậu được cấp trên coi trọng, đồng nghiệp quý mến giúp đỡ vượt qua các khó khăn trước mắt. Hơn nữa, bản mệnh còn nhận được sự nâng đỡ của quý nhân nên việc chinh phục mục tiêu không còn là điều gì quá khó khăn.

Vận trình tình cảm vô cùng vượng sắc. Người độc thân dù chưa nghĩ tới chuyện yêu đương nhưng đang có nhiều người thầm để ý. Những người đang trong giai đoạn tìm hiểu bắt đầu nghĩ tới việc về chung một nhà.

Con số may mắn: 2

Màu sắc may mắn: Màu đỏ

Gặp ngày tam hợp nên người tuổi Dậu được cấp trên coi trọng, đồng nghiệp quý mến giúp đỡ vượt qua các khó khăn trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.