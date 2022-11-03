Đúng ngày mai, thứ Sáu 4/11/2022, Thần Tài bỏ rơi 3 con giáp, tiền tình lao đao, làm hoàn vẫn toàn thấy nợ nần, sự nghiệp không suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 03/11/2022 15:55

Thứ Sáu 4/11/2022, Thần Tài bỏ rơi 3 con giáp, tiền tình lao đao, làm hoàn vẫn toàn thấy nợ nần, sự nghiệp không suôn sẻ

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không như ý muốn và khó khăn vào đúng ngày mai. Bạn còn cần thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Nếu không cần thiết thì không phải ra mặt hay tranh luận gay gắt tới cùng, đề cao việc dĩ hòa vi quý.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp xui xẻo này cũng có điềm chẳng lành. Thủy Thổ tương khắc nhắc nhở con giáp này cần chú ý hơn tới thái độ của mình khi nói chuyện với người trong nhà. Bởi lẽ, không phải ai cũng đủ bao dung để bỏ qua cho bạn hết lần này tới lần khác.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 4/11/2022, Thần Tài bỏ rơi 3 con giáp, tiền tình lao đao, làm hoàn vẫn toàn thấy nợ nần, sự nghiệp không suôn sẻ - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không như ý muốn và khó khăn vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra kém chút may mắn trong ngày thứ Sáu này. Điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám, nên bản mệnh cần phải hết sức thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Con giáp này chớ nên sĩ diện mà không coi trọng góp ý, sự giúp đỡ của người khác trong những lúc khó khăn.

Chuyện tình cảm cũng ảm đạm mỏi mệt. Không khí gia đình trở nên nặng nề, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì những lý do nhỏ. Nếu người trong cuộc không nhanh chóng tháo gỡ khúc mắc hiện tại thì e rằng cũng khó giữ được mối quan hệ này.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 4/11/2022, Thần Tài bỏ rơi 3 con giáp, tiền tình lao đao, làm hoàn vẫn toàn thấy nợ nần, sự nghiệp không suôn sẻ - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra kém chút may mắn trong ngày thứ Sáu này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Đúng ngày mai, công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút đáng lo và chật vật. Người làm kinh doanh nên cân nhắc, suy xét kỹ lưỡng trước các quyết định đầu tư hay mở rộng quy mô làm ăn. Sự mạo hiểm có thể giúp bản mệnh có được những thành tựu vượt ngoài mong đợi, nhưng cũng có thể ngược lại. Ví tiền của bản mệnh có thể bị đe dọa trong ngày Kiếp Tài.

Hơn nữa, chuyện tình duyên của con giáp này cũng không có gì khởi sắc. Thời gian qua bạn và người yêu chiến tranh lạnh với nhau. Cả hai đều rất ngang bướng nên không ai chịu nhún nhường và xin lỗi trước. Điều này khiến cho mối quan hệ càng thêm tồi tệ.

Đúng ngày mai, thứ Sáu 4/11/2022, Thần Tài bỏ rơi 3 con giáp, tiền tình lao đao, làm hoàn vẫn toàn thấy nợ nần, sự nghiệp không suôn sẻ - Ảnh 3
Đúng ngày mai, công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút đáng lo và chật vật - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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