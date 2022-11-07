Người tuổi Thìn là người giỏi giang, có tầm nhìn. Họ bình tĩnh khi đối mặt với thử thách. Con giáp này cũng là người ham học hỏi, giàu chí tiến thủ. Họ luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập suốt đời. Trong cuộc sống, khi đối mặt với những biến cố, thử thách, người tuổi Thìn luôn giữ được sự bình tĩnh, kiềm chế.

Ngoài ra, họ cũng có thêm cơ hội học tập nâng cao kỹ năng, tạo nền tảng vững chắc cho bản thân. Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, giảm bớt áp lực. Con giáp tuổi này có kỹ năng tổ chức, lập kế hoạch nên tránh được sai sót. Công việc làm ăn của họ diễn ra trơn tru, suôn sẻ, mang lại nguồn lợi dồi dào.

Cuối tháng 10 âm lịch, người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm, tài lộc suôn sẻ. Những dự định của con giáp này trước kia bị trì hoãn thì trong tháng này, họ có thể bắt tay vào thực hiện. Người tuổi này nếu làm công ăn lương sẽ được nhận thêm công việc, dự án, được đồng nghiệp giúp đỡ.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng. Họ thích cuộc sống ổn định lâu dài, không quá tham vọng. Đa phần người tuổi Mùi thường có vẻ ngoài hấp dẫn, thông minh lại lý trí.

Cuối tháng 10 âm lịch, họ được dự báo sẽ gặp được các chuyên gia, các bậc tiền bối trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, ham học hỏi nên sẽ có bước tiến trong sự nghiệp.

Con giáp tuổi Mùi làm công ăn lương thì trong tháng này cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương nhờ đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Những người làm trồng trọt, chăn nuôi sẽ có cuộc sống suôn sẻ, mưa thuận gió hòa. Người tuổi này thời gian tới cần quyết đoán, tận dụng tốt cơ hội của bản thân để xoay chuyển tình hình, đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng và hào hiệp. Họ giỏi lên kế hoạch và có đầu óc tổ chức. Trong công việc, con giáp này cũng là người có trách nhiệm, coi trọng lẽ phải và tình cảm.

Cuối tháng 10 âm lịch, con giáp tuổi Dần thể hiện sự nhạy bén, thông minh ở chỗ biết cách nắm bắt các cơ hội phù hợp với bản thân. Họ nỗ lực hết mình, tỏa sáng với các thành tích nổi bật, được cấp trên coi trọng, khen ngợi.

Trong khi đó, vận may tài chính của họ được thể hiện ở mối quan hệ. Họ được bạn bè, anh em giới thiệu cho mối làm ăn, cơ hội hợp tác lâu dài. Con giáp tuổi Dần đầu tư kinh doanh trong tháng này có thể sinh lời, tiền về đầy túi.

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