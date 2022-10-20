Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9 âm lịch), 3 con giáp được Thần Tài mang lộc đến nhà, phú quý ngập lối

Tâm linh - Tử vi 20/10/2022 19:42

Theo tử vi dự đoán, trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch sẽ có 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên. Khi đó, tình duyên sẽ đến, tài lộc sẽ thăng hoa, các bạn có thể có một cuộc sống vô cùng viên mãn.

Tuổi Mão

Con giáp đầu tiên trong 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên là tuổi Mão. Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, con giáp Mão sẽ có khởi sắc tốt hơn. Ở phương diện sự nghiệp, các bạn sẽ nhận được rất nhiều cơ hội làm ăn tốt, giúp cho cuộc sống của bạn thăng hoa rất nhiều. Hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ này để thúc đẩy sự nghiệp phát triển và gia tăng nguồn tài chính cho mình các bạn nhé!

Ở phương diện tình duyên của tuổi Mão cũng rất tốt đẹp. Bạn sẽ tìm được nửa kia của mình. Tình cảm của hai người sẽ bén duyên nhanh chóng bởi hai bạn như 2 nửa trái tim đã tìm thấy nhau. Hai người có thể có một kết thúc viên mãn, cùng về chung một nhà. Nếu bạn đã có gia đình, tình cảm vợ chồng cũng được hàn gắn và được tận hưởng hạnh phúc bên nửa kia của mình.

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9 âm lịch), 3 con giáp được Thần Tài mang lộc đến nhà, phú quý ngập lối - Ảnh 1
Con giáp đầu tiên trong 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên là tuổi Mão. Trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch, con giáp Mão sẽ có khởi sắc tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý chính là con giáp thứ 2 được Hỷ Thần gọi tên vào 3 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch. Nếu các bạn đang có những dự định ấp ủ hoặc có điều gì còn đang gặp vướng mắc thì hãy yên tâm vì mọi chuyện đang xoay chuyển rất tốt. Vận số của bạn sẽ rất đẹp nhờ đó mà người tuổi Tý có thể tạo nên những thành công đột phá trong sự nghiệp của mình.

Ở phương diện tình cảm của người tuổi Tý cũng rất tuyệt vời. Các bạn sẽ được tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên một nửa của mình. Cuộc sống gia đạo trong ấm, ngoài êm, vợ chồng tâm đầu ý hợp. Nếu bạn còn độc thân thì cơ hội tìm kiếm nửa kia cũng đã đến rồi. Hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng để sát cánh bên người mà mình thương yêu các bạn nhé.

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9 âm lịch), 3 con giáp được Thần Tài mang lộc đến nhà, phú quý ngập lối - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý chính là con giáp thứ 2 được Hỷ Thần gọi tên vào 3 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch -  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp tiếp theo trong 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch chính là tuổi Thân. Theo tử vi tiên đoán, những người cầm tinh con khỉ sẽ gặp rất nhiều may mắn trong công việc và tài lộc. Nhờ được sao Tinh Tú chiếu mệnh nên người tuổi Thân có thể ký kết được những hợp đồng lớn, mang lại giá trị lợi nhuận rất cao. Cuộc sống của người tuổi Thân cũng bởi vậy mà được cải thiện rất nhiều, có thể nói là dư dả, giàu sang.

Tuy nhiên, bên cạnh việc nắm bắt, tận dụng cơ hội làm ăn tốt, người tuổi Thân cần biết đề phòng tiểu nhân. Trước khi làm bất cứ điều gì, các bạn cần xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc trước sau để tránh bị những lời phỉnh nịnh của kẻ tiểu nhân lừa gạt.

Trúng số độc đắc vào 3 ngày cuối cùng tháng 9 âm lịch (27, 28, 29/9 âm lịch), 3 con giáp được Thần Tài mang lộc đến nhà, phú quý ngập lối - Ảnh 3
Con giáp tiếp theo trong 3 con giáp được Hỷ Thần gọi tên trong 3 ngày cuối tháng 9 âm lịch chính là tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thầy tử vi phán cực chuẩn: Tháng 10 âm lịch, TOP 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, vươn tay hái tài lộc, tiền kiếm nhiều vô biên

Thầy tử vi phán cực chuẩn: Tháng 10 âm lịch, TOP 3 con giáp ra ngõ hốt vàng, vươn tay hái tài lộc, tiền kiếm nhiều vô biên

Sau thời gian nỗ lực và cố gắng, tháng 10 âm lịch tới đây sẽ là lúc gặt hái thành tựu, lội ngược dòng một cách ngoạn mục với 3 con giáp này.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 9 âm lịch tử vi ngày 24/9 âm lịch tử vi hôm nay tử vi ngày mai 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 15 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 15 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 12 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 13 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 15 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn