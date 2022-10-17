Lá số giàu sang điểm danh 3 con giáp này trong tuần cuối tháng 9 âm lịch, bước ra đường nhặt được vàng, tài lộc chắn trước cửa

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 10:47

Trong tuần cuối cùng của tháng 9 âm lịch dự báo, 3 con giáp gặp được điều tốt lành, vận may lội ngược, cuộc sống có nhiều khởi sắc không ngờ.

Tuổi Mão

Trong tuần cuối tháng 9 âm lịch là giai đoạn hoàng kim để tuổi Mão phát huy những ưu điểm và thế mạnh của mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thời gian này, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may cũng lội ngược dòng bất ngờ, cơ hội vàng đang ở trước mắt, phải nỗ lực và dũng cảm bước về phía trước, cuối năm sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Mão sẽ được nâng lên tầm cao mới. Những ngày tháng trước khó khăn thế nào không biết nhưng nửa đầu năm nay, tuổi Mão sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, mọi khó khăn đều được giải quyết. Bất kể là những người làm ăn kinh doanh hay làm công ăn lương thì thời điểm sắp tới là cơ hội vàng để nắm bắt thời cơ đổi đời.

Lá số giàu sang điểm danh 3 con giáp này trong tuần cuối tháng 9 âm lịch, bước ra đường nhặt được vàng, tài lộc chắn trước cửa - Ảnh 1
Trong tuần cuối tháng 9 âm lịch là giai đoạn hoàng kim để tuổi Mão phát huy những ưu điểm và thế mạnh của mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi sẽ gặp thiên thời địa lợi nhân hòa trong tuần cuối tháng 9 âm lịch giúp họ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Trong thời gian này, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn, vận may mỉm cười giúp vạn sự hanh thông, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, kéo theo tài vận dồi dào và tâm trạng luôn phơi phới, phấn khởi.

Tử vi học có nói, cuộc sống tuổi Hợi cũng có nhiều biến động, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tinh thần sẽ có những chuyển biến tích cực. Những ngày tháng khó khăn đã qua rồi,sắp tới đây, tuổi Hợi càng làm việc càng tìm được cơ hội tốt, thần tài và quý nhân tề tựu giúp họ giải quyết khó khăn còn tồn đọng, và tạo điều kiện để thăng hoa vào những năm sau.

Lá số giàu sang điểm danh 3 con giáp này trong tuần cuối tháng 9 âm lịch, bước ra đường nhặt được vàng, tài lộc chắn trước cửa - Ảnh 2
Tuổi Hợi sẽ gặp thiên thời địa lợi nhân hòa trong tuần cuối tháng 9 âm lịch giúp họ thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trong tuần cuối tháng 9 âm lịch sẽ là giai đoạn mà tuổi Ngọ sẽ phải nỗ lực và cố gắng hết mình, có như thế thì vận may mới xuất hiện, mọi khó khăn của thời gian trước sẽ được giải quyết ổn thỏa. Đặc biệt, tuổi Ngọ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ sáng suốt và tìm được hướng đi mới trong cuộc sống, giải tỏa mọi bí bách hiện tại.

Tử vi học có nói, tuổi Ngọ không còn phải phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách nữa, bên cạnh đó công việc, tình cảm lẫn tài vận đều đang dần khởi sắc. Thời gian tới, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi điều tốt lành, bất kể là làm công ăn lương hay kinh doanh tự phát, chỉ cần nỗ lực và không ngừng kiên trì thì cơ hội tốt sẽ xuất hiện. Có thể tuổi Ngọ sẽ phát tài trong một đêm.

Lá số giàu sang điểm danh 3 con giáp này trong tuần cuối tháng 9 âm lịch, bước ra đường nhặt được vàng, tài lộc chắn trước cửa - Ảnh 3
Trong tuần cuối tháng 9 âm lịch sẽ là giai đoạn mà tuổi Ngọ sẽ phải nỗ lực và cố gắng hết mình, có như thế thì vận may mới xuất hiện, mọi khó khăn của thời gian trước sẽ được giải quyết ổn thỏa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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