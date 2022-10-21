Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (22-23/10), Thần Tài phát tín hiệu giàu có, tài chính mở rộng khẩn cấp, may mắn ngập tràn, cơ hội trao tay liên tục, vận trình thăng cấp vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 19:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn, thăng tiến vào 2 ngày cuối tuần (22-23/10) nhé!

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (22-23/10), Thần Tài phát tín hiệu giàu có, tài chính mở rộng khẩn cấp, may mắn ngập tràn, cơ hội trao tay liên tục, vận trình thăng cấp vượt bậc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý được dự báo sẽ phát tài vào 2 ngày cuối tuần (22-23/10). Vận trình tài lộc của Tý tăng tiến không ngừng nhờ cát tinh chiếu mệnh. Những cơ hội kiếm tiền đều trở nên dễ dàng hơn với Tý. Nhất là ngày thứ 7, vận khí của bản mệnh sẽ vô cùng vượng.

Người làm kinh doanh buôn bán có lộc làm ăn, tiền vào như nước, không phải lo lắng tới các khoản chi tiêu nữa. Lúc này tài chính đang rủng rỉnh, nếu Tý biết tiết kiệm thì tài lộc sẽ tích tụ trong tay.

Người làm công ăn lương ngoài khoản thu nhập chính từ lương cũng có thêm chút thu nhập bên ngoài do làm thêm hoặc có nghề tay trái. Tuy là nguồn thu nhập phụ nhưng cũng đủ để bản mệnh chi tiêu, bù đắp cho những khoản cấp bách, giải tỏa áp lực về tài chính.

Tuổi Dậu

2 ngày cuối tuần (22-23/10), người tuổi Dậu được Thần Tài ban lộc nên phương diện tài chính có nhiều điểm sáng. Bản mệnh có thể đón bước nhảy vọt về tài lộc nhờ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Nếu như Dậu biết nắm bắt cơ hội này để mưu tính đường dài thì sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn nữa.

Với việc mở rộng mối quan hệ cũng giúp Dậu tăng cường cơ hội gặp được quý nhân, hữu ích cho con đường mà Dậu đang đi. Dẫu vậy, bản mệnh cũng nên học cách nhìn người sắc bén hơn để chọn được người tin cậy. Có như vậy thì việc hợp tác mới bền lâu được. Bản mệnh đứng trước nhiều cơ hội lớn, thậm chí chạm tay vào giàu sang nếu biết nắm bắt cơ hội kịp thời.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được Thần Tài ghé thăm nên tài lộc không ngừng đổ về túi. Bản mệnh làm việc gì cũng dễ dàng, thuận buồm xuôi gió.

Thìn tự tin vào khả năng, cống hiến hết mình nhưng nhớ nên chủ quan ngủ quên trên chiến thắng. Bản mệnh cần luôn biết cố gắng và phấn đấu không ngừng nghỉ.

Vào 2 ngày cuối tuần (22-23/10), vận tài lộc khá rực rỡ, Thìn có thêm thu nhập từ nghề tay trái, việc làm thêm. Mặc dù có vất vả hơn ngày thường nhưng nếu hy sinh một chút Thìn sẽ có thêm tiền bạc. Tiền bạc rủng rỉnh sẽ giúp Thìn phòng được những khi khó khăn, không phải xoay xở nhiều nữa.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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