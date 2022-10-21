Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay (21/10), Thần Phật yêu quý, phù hộ tài lộc, tài chính hanh thông, tiền tài rót mật vào túi, may mắn kéo dài, gia đạo bình an

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 11:49

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào giàu có, may mắn vào cuối ngày hôm nay (21/10) nhé!

Trúng số độc đắc vào cuối ngày hôm nay (21/10), Thần Phật yêu quý, phù hộ tài lộc, tài chính hanh thông, tiền tài rót mật vào túi, may mắn kéo dài, gia đạo bình an - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không bao giờ ngại khó ngại khổ. Họ hiếm khi lùi bước khi gặp khó khăn. Con giáp này đặt mục tiêu phấn đấu rõ ràng, mang tham vọng về quyền lực và địa vị. Tuổi Dần thích mạo hiểm. Những thử thách có thể mang lại cho họ thành quả tốt đẹp, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cuối ngày hôm nay, tuổi Dần được thần Phật và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Con giáp này có thể tạo dựng được sự nghiệp vững chắc, tài vận ngày một hanh thông. Ngoài ra, chuyện tình cảm gia đình êm ếm, hạnh phúc giúp tuổi Dần có tinh thần thoải mái hơn bao giờ hết.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có tính cách độc lập, không thích dựa dẫm, ỷ lại vào người khác. Họ làm gì cũng đều cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Tuổi Ngọ rất coi trọng danh dự và chữ tín. Bởi vậy, khi được giao bất cứ nhiệm vụ gì, bản mệnh cũng sẽ cố gắng hoàn thành đến cùng.

Cuối ngày hôm nay là thời điểm tuổi Ngọ đón vận may lội ngược dòng. Bản mệnh không những được thần Phật chiếu cố mà còn có quý nhân ở bên cạnh hỗ trợ. Nhờ đó, mọi thứ diễn ra hết sức suôn sẻ. Trong một thời điểm nhất định, bản mệnh cũng có thể phải đối mặt với khó khăn nhưng sau tất cả mọi thứ đều viên mãn. Tuổi Ngọ sẽ hưởng cuộc sống đủ đầy, không thiếu thốn thứ gì.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có sự năng động, nhiệt tình và kiêu hãnh. Những người cầm tinh con Gà thường mang tính cách sôi nổi, yêu đời và luôn tràn đầy năng lượng. Bản mệnh tốt bụng, sống có tinh thần trách nhiệm, tính tình ngay thẳng nên luôn được người khác quý mến.

Cuối ngày hôm nay, tuổi Dậu đón nhiều chuyển biến tích cực trong cuộc sống. Bản mệnh có thể tự cảm nhận sự thăng hoa trong công việc và tài vận. Đặc biệt, tuổi Dậu có thần Phật và quý nhân chiếu cố nên những ngày tháng sắp tới sẽ diễn ra suôn sẻ, công việc có khởi sắc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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