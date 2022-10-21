Định mệnh dẫn lối vào cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp va trúng Thần Tài, tiền tỷ chuyển thẳng vào tài khoản, vận may kiên định kề bên, vận trình hanh thông, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 02:42

Tham khảo bài viết dưới đây để biết những con giáp nào nhận được tiền lộc khủng, may mắn kề cạnh vào cuối tháng 9 âm lịch nhé!

Định mệnh dẫn lối vào cuối tháng 9 âm lịch, 3 con giáp va trúng Thần Tài, tiền tỷ chuyển thẳng vào tài khoản, vận may kiên định kề bên, vận trình hanh thông, sự nghiệp thăng hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần rất kiên trì và kiên định khi hoàn thành một việc nào đó. Dù có gặp trở ngại lớn đến đâu, họ cũng sẽ tập trung sức lực và trí tuệ để giải quyết bằng được, nhờ đó gặt hái không ít thành tựu.

Cuối tháng 9 âm lịch, con giáp tuổi Dần không còn phải bận rộn, áp lực hay gặt nhiều khó khăn, rắc rối nữa. Những vấn đề của quá khứ sẽ được giải quyết dần dần.

Những kết quả này giúp cho họ có động lực làm việc hơn, gặt hái càng nhiều thành công. Vận trình của con giáp này thăng hoa, kiếm được bộn tiền, việc kinh doanh mở rộng. Có thể nói, người tuổi Dần sẽ tạm biết những khó khăn của cuộc sống, sau này không còn phải lo cơm ăn áo mặc.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tâm lý rất tốt, làm việc gì cũng rất chu đáo, có phong cách rất riêng. Có năng lực, làm việc chắc chắn, họ khiến lãnh đạo yên tâm khi giao việc cho họ, nhờ đó có thể thăng tiến ở nơi làm việc.

Con giáp này cũng có tầm nhìn xa, luôn lên kế hoạch để thực hiện mọi việc được hoàn hảo. Nhìn chung, năm nay, mọi sự của người tuổi Thìn hanh thông.

Cuối tháng 9 âm lịch, họ cũng có thêm động lực trên con đường kiếm tiền nên cuối năm có thêm tiến triển, kinh doanh thành công, lợi nhuận phiên bội. Con giáp tuổi Thìn có thể đạt được nhiều lợi thích, cải thiện cuộc sống của bản thân. Là những người có tính cách tốt lại nỗ lực làm việc, chắc chắn tương lai của họ sẽ là những tiếng cười vui.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có tính cách vui vẻ và giỏi kết bạn. Nhờ đó họ gặp được nhiều người có ảnh hưởng tích cực đến cuộc sống và sự nghiệp của bản thân. Con giáp này cũng luôn giữ liên lạc lâu dài, mật thiết với những người bạn như vậy, giúp cho cuộc sống của mình ngày càng thuận lợi, suôn sẻ hơn, thu nhập cao hơn.

Cuối tháng 9 âm lịch, cuộc sống của con giáp tuổi Thân sẽ có nhiều thay đổi. Không chỉ việc kinh doanh ngày càng tốt hơn mà những áp lực, gánh nặng khiến con giáp này lo lắng bao thời gian qua cũng sẽ biến mất không dấu vết. Họ sẽ sớm nhìn thấy hy vọng của cuộc sống, tương lai rạng rỡ và sáng sủa.

Sự phấn đấu của họ sẽ truyền cảm hứng cho mọi người, để tập thể và bản thân cùng có thêm động lực, làm việc hăng say, đạt được nhiều thành quả hơn nữa. Thu hoạch trong sự nghiệp của con giáp này không hề nhỏ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi may mắn con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 46 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông