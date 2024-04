Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Thìn, Tý

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2024, người tuổi Mùi cũng có chỉ số hạnh phúc cao trong cuối tuần (13 và 14/4), sẽ gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Về mặt sự nghiệp, người tuổi Mùi sẽ có cơ hội phát triển tốt, nhận được sự ghi nhận và ủng hộ từ đồng nghiệp, khách hàng, từ đó đạt được kết quả tốt hơn.

Về mặt may mắn về tài chính, con giáp tuổi Mùi sẽ có thu nhập khá trong thời gian này, đồng thời cũng có thể có cơ hội gặp được vận may. Về mối quan hệ, người tuổi Mùi cũng gặp may mắn trong chuyện tình cảm, dễ dàng gặp được người mình thích và nắm tay thành công. Ngoài ra, con giáp này còn có sức khỏe tốt, thể chất tốt nên cần chú ý đến chế độ ăn uống, nghỉ ngơi để duy trì sức khỏe tốt.

Tuổi Tuất

Tử vi của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất trước và sau bạn đều giữ đúng quan điểm. Thời gian này tuổi Tuất đồng lòng và cùng đối phương cố gắng rất nhiều, thực hiện nhiều dự định của bản thân.

Công việc: Người tuổi Tuất rất kiên định với quan điểm riêng của bản thân khi thực hiện công việc.

Tình cảm: Vui vẻ khi nhận được sự đồng hành từ tình cảm của đối phương.

Tài lộc: Về mặt tài chính, nắm giữ tài chính lớn, chi tiêu có sự cân nhắc.

Sức khoẻ: Tận hưởng đủ đầy những cung bật cảm xúc.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.