Trúng số độc đắc vào 16 giờ ngày 21/9/2022, tài lộc bạo phát, 3 con tiền tài leo thang lên vùn vụt, quý nhân xuất hiện mang vàng đến cho, cuộc đời bước sang trang mới

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 06:35

Xem tử vi vào 16 giờ chiều ngày 21/9 cho thấy vận trình tài lộc của 3 con giáp sau có sự vượng phát rõ ràng, được nhiều cơ hội kiếm tiền nhanh chóng

Tuổi Dần

Tuổi Dần đường tài lộc trong ngày hôm này vào lúc 16 giờ khá vượng, điềm báo tiền bạc ào ào đổ về túi. Nếu con giáp này theo lĩnh vực kinh doanh thì nhận tin vui doanh thu tăng đột biến, bản mệnh có thể kiếm thêm thu nhập từ các dự án đầu tư bên ngoài hoặc được người thân trong gia đình cho tiền. Dần còn có quý nhân che chở, nâng đỡ nên tìm kiếm được nhiều phương cách kiếm tiền cho mình, thích hợp để gặp gỡ đối tác, khách hàng bàn chuyện hợp tác, làm ăn. Nếu có cơ hội đi công tác, du lịch, học tập thì người tuổi Dần nên xung phong đi bởi càng đi xa thì có được được nhiều tài lộc, có lợi cho sự nghiệp, thăng tiến nhanh hơn. Thời gian tới, hãy cố gắng phát huy, nếu vượt qua được thời gian thử thách thì tương lai sắp tới sẽ vô cùng tươi sáng, việc gầy dựng được cơ ngơi hoành tráng là không hề xa xôi. 

Trúng số độc đắc vào 16 giờ ngày 21/9/2022, tài lộc bạo phát, 3 con tiền tài leo thang lên vùn vụt, quý nhân xuất hiện mang vàng đến cho, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 1
Tuổi Dần đường tài lộc trong ngày hôm này vào lúc 16 giờ khá vượng, điềm báo tiền bạc ào ào đổ về túi. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Hôm nay vào lúc 16 giờ đường tài lộc của người tuổi Sửu cực kì hanh thông, thuận lợi. Con giáp này nếu có ý định khai trương, lập nghiệp thì là thời điểm tuyệt vời, những thành quả đầu tiên rất đáng mong chờ. Bản mệnh nên tận dụng nhanh chóng, chớ nên bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp. Người tuổi Sửu càng năng nổ, chủ động sẽ càng thu về nhiều tài lộc cho mình. Đặc biệt là bản mệnh theo lĩnh vực du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu… sẽ có kết quả tốt nhất, không chỉ tài tiền bạc dồi dào mà còn có khả năng được nâng đỡ, phát triển, hứa hẹn nhiều cơ hội lớn hơn. Ngoài ra, con giáp này vẫn có quý nhân trợ giúp, sẽ thúc đẩy bản mệnh cố gắng hơn, chỉ đường dẫn lối giúp nắm bắt thời cơ và đưa quyết định đúng đắn. Sửu có tài năng lại gặp may mắn nên cơ hội cao hơn hẳn các người khác. Bạn cũng ý thức hơn về việc cần phải tiết kiệm vì cuộc sống luôn có những điều khó lường xảy ra, nếu không cẩn thận sẽ tự đẩy mình vào thế khó vì thế tài lộc không khi nào hao hụt.

Trúng số độc đắc vào 16 giờ ngày 21/9/2022, tài lộc bạo phát, 3 con tiền tài leo thang lên vùn vụt, quý nhân xuất hiện mang vàng đến cho, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 2
Hôm nay vào lúc 16 giờ đường tài lộc của người tuổi Sửu cực kì hanh thông, thuận lợi. Con giáp này nếu có ý định khai trương, lập nghiệp thì là thời điểm tuyệt vời, những thành quả đầu tiên rất đáng mong chờ. Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Chính Tài nâng đỡ vào lúc 16 giờ chiều 21/9 khiến người tuổi Mão được tận hưởng một ngày sung túc. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến. Người làm kinh doanh có một ngày buôn may bán đắt, hàng hóa tấp nập ngược xuôi, lại được khách hàng tin tưởng nên luôn ủng nhiệt tình. Bản mệnh có thể được nhận một khoản tiền lương hoặc thưởng nóng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua. Một vài người có thể còn được người thân ủng hộ trên lĩnh vực tài chính để khởi nghiệp. Mão hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn và tự tin gánh vác trách nhiệm mình đã chọn. Bạn hoàn toàn có khả năng phát triển nếu cố gắng hết sức mình. Sự nhanh nhẹn, tư duy thông minh do Thiên Tài kết hợp giúp cho con giáp này vượt qua được hầu hết mọi thử thách.

Trúng số độc đắc vào 16 giờ ngày 21/9/2022, tài lộc bạo phát, 3 con tiền tài leo thang lên vùn vụt, quý nhân xuất hiện mang vàng đến cho, cuộc đời bước sang trang mới - Ảnh 3
Chính Tài nâng đỡ vào lúc 16 giờ chiều 21/9 khiến người tuổi Mão được tận hưởng một ngày sung túc. Người làm công ăn lương có thêm nguồn thu nhập ngoài dự kiến. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Thầy phong thủy trứ danh chỉ mặt điểm tên 3 con giáp "gánh vàng về nhà" vào 19 giờ tối ngày 20/9, tiền bạc phủ phê, phú quý số 2 không ai số 1

Thầy phong thủy trứ danh chỉ mặt điểm tên 3 con giáp "gánh vàng về nhà" vào 19 giờ tối ngày 20/9, tiền bạc phủ phê, phú quý số 2 không ai số 1

Thầy phong thủy trứ danh chỉ đích danh 3 con giáp này vào 19 giờ tối ngày 20/9 sẽ có tài vận khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống bước lên tầm cao mới

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần 3 con giáp phát tài

TIN MỚI NHẤT

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 49 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 52 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 41 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026