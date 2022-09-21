Tuổi Dần

Tuổi Dần đường tài lộc trong ngày hôm này vào lúc 16 giờ khá vượng, điềm báo tiền bạc ào ào đổ về túi. Nếu con giáp này theo lĩnh vực kinh doanh thì nhận tin vui doanh thu tăng đột biến, bản mệnh có thể kiếm thêm thu nhập từ các dự án đầu tư bên ngoài hoặc được người thân trong gia đình cho tiền. Dần còn có quý nhân che chở, nâng đỡ nên tìm kiếm được nhiều phương cách kiếm tiền cho mình, thích hợp để gặp gỡ đối tác, khách hàng bàn chuyện hợp tác, làm ăn. Nếu có cơ hội đi công tác, du lịch, học tập thì người tuổi Dần nên xung phong đi bởi càng đi xa thì có được được nhiều tài lộc, có lợi cho sự nghiệp, thăng tiến nhanh hơn. Thời gian tới, hãy cố gắng phát huy, nếu vượt qua được thời gian thử thách thì tương lai sắp tới sẽ vô cùng tươi sáng, việc gầy dựng được cơ ngơi hoành tráng là không hề xa xôi.

Tuổi Dần đường tài lộc trong ngày hôm này vào lúc 16 giờ khá vượng, điềm báo tiền bạc ào ào đổ về túi. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Hôm nay vào lúc 16 giờ đường tài lộc của người tuổi Sửu cực kì hanh thông, thuận lợi. Con giáp này nếu có ý định khai trương, lập nghiệp thì là thời điểm tuyệt vời, những thành quả đầu tiên rất đáng mong chờ. Bản mệnh nên tận dụng nhanh chóng, chớ nên bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp. Người tuổi Sửu càng năng nổ, chủ động sẽ càng thu về nhiều tài lộc cho mình. Đặc biệt là bản mệnh theo lĩnh vực du lịch, thương mại, xuất nhập khẩu… sẽ có kết quả tốt nhất, không chỉ tài tiền bạc dồi dào mà còn có khả năng được nâng đỡ, phát triển, hứa hẹn nhiều cơ hội lớn hơn. Ngoài ra, con giáp này vẫn có quý nhân trợ giúp, sẽ thúc đẩy bản mệnh cố gắng hơn, chỉ đường dẫn lối giúp nắm bắt thời cơ và đưa quyết định đúng đắn. Sửu có tài năng lại gặp may mắn nên cơ hội cao hơn hẳn các người khác. Bạn cũng ý thức hơn về việc cần phải tiết kiệm vì cuộc sống luôn có những điều khó lường xảy ra, nếu không cẩn thận sẽ tự đẩy mình vào thế khó vì thế tài lộc không khi nào hao hụt.