Trúng số độc đắc vào 11h trưa mai (26/8 âm lịch), 'đầu xuôi đuôi lọt' , 3 con giáp tiền bạc kéo về 'như vũ bão', sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, tài lộc vượng phát, vạn sự hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 11:35

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (26/8 âm lịch), 3 con giáp may mắn trúng thưởng lớn, sự nghiệp có quý nhân chỉ đường, tài lộc nhân đôi.

Là 3 đồng minh thân thiết của Dần, nên Thìn, Ngọ và Hợi cũng được coi là 3 con giáp may mắn sẽ tận hưởng những ảnh hưởng tích cực nhất của Dần và có vận đỏ rực rỡ nhất trong giai đoạn cuối của năm 2022 này. 

Vậy chúng ta hãy xem cụ thể thì mỗi con giáp này sẽ may mắn trong những lĩnh vực nào nhé.

Tuổi Thìn

Trong những tháng cuối cùng của năm 2022 cho biết vận trình người tuổi Thìn có một số xáo trộn nhất định do dính hạn Tam Tai, tuy nhiên nếu họ vẫn duy trì được sự bình tĩnh, lạc quan thì lại có thể lật ngược tình thế, tận dụng biến những thách thức trở thành cơ hội vươn lên cho chính bản thân mình. 

Có ngũ hành lưu niên tương sinh, tài lộc của tuổi Thìn cũng do đó mà không bị ảnh hưởng, càng quyết tâm thì lại càng gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc từ đó cũng kiếm được nhiều hơn qua đó giúp cho cuộc sống thêm phần ổn định hơn trước. 

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Có ngũ hành lưu niên tương sinh, tài lộc của tuổi Thìn cũng do đó mà không bị ảnh hưởng, càng quyết tâm thì lại càng gặt hái được nhiều thành công, tiền bạc từ đó cũng kiếm được nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết đúng 11h trưa mai (26/8 âm lịch) người tuổi Thìn là 1 trong những con giáp có đường công danh, sự nghiệp xán lạn nhất. Đặc biệt, những người mới chấm dứt công việc cũ và chuyển qua 1 vị trí mới sẽ có nhiều không gian để phát triển và khẳng định tài năng của họ. Đây có thể là giai đoạn vàng son đem đến những bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của bản mệnh.

Về đường tình duyên trong thời gian tới cũng sẽ phù hợp cho những người còn đang cô đơn muốn tìm người vun đắp những mối quan hệ lâu dài. Ngoài ra đối với những ai đã yên bề gia thất, vợ chồng ngày hiểu nhau hơn và hạnh phúc bền vững. 

Về sức khỏe, tuổi Thìn cũng không có gì cần phải lo lắng khi thời gian này họ không những không mắc bệnh mà còn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng làm việc hơn bao giờ hết. 

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy trong năm 2022 này nếu phải chọn ra 1 con giáp được Thần tài ưu ái, quý nhân chiếu cố, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, gặp thuận lợi may mắn đủ đường thì đó nhất định là tuổi Ngọ.

Sau khi trải qua khoảng thời gian dài không mấy thành công trong mọi việc với hạn Thái tuế khiến họ nhiều phen lao đao, khổ sở thì trong những tháng cuối năm nay tuổi Ngọ dường như được đền bù lại gấp nhiều lần. Được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Ngọ dù khởi đại sự nào cũng dễ thành, tài lộc nở rộ, hứa hẹn một năm bội thu.

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Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (22/9/2022) con đường hậu vận của Ngọ thêm phần thuận lợi khi có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp đúng 11h trưa mai (22/9/2022) con đường hậu vận của Ngọ thêm phần thuận lợi khi có vận quý nhân vượng, đi đến đâu cũng có người yêu mến, trợ giúp, dù có gặp trở ngại gì thì cũng nhanh chóng được khơi thông, kết quả cuối cùng vẫn thỏa nguyện, lợi nhuận thậm chí còn vượt xa cả mong đợi của họ, sự nghiệp cũng dễ bề thăng tiến.

Ngoài nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, người tuổi Ngọ có thể cũng sẽ có thêm một vài nguồn thu khác như kinh doanh tay trái, đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu… Không chỉ có vậy, con giáp này còn sở hữu vận may trúng số, thậm chí là tiền tỷ. 

Về đường tình duyên, nếu như năm ngoái tình cảm của tuổi Ngọ luôn trúc trắc, không đi đến đâu thì năm nay, họ cũng dễ gặp người hợp ý, thậm chí tiến đến hôn nhân ngay trong nửa đầu năm.

Về sức khỏe, đa phần người tuổi Ngọ năm nay đều có sức khỏe tốt, không có bệnh đáng ngại. Tất nhiên, nói như vậy không phải để tuổi Ngọ chủ quan. Họ vẫn nên duy trì 1 lối sống lành mạnh cho bản thân.

Tuổi Hợi

Sau khoảng thời gian dài với tình hình tài chính khá im ắng, trong những tháng cuối năm 2022 này người tuổi Hợi có nhiều cơ hội bứt phá, có thể nói là như "cá gặp nước" với nhiều cơ hội phát triển, làm ăn, kinh doanh. Nếu như thời gian trước xảy ra nhiều chuyện tốt đẹp tưởng thành công tới nơi nhưng lại tuột khỏi tầm tay, trong thời gian tới tuổi Hợi làm gì cũng gặp được may mắn.

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Sau khoảng thời gian dài với tình hình tài chính khá im ắng, trong những tháng cuối năm 2022 này người tuổi Hợi có nhiều cơ hội bứt phá, có thể nói là như "cá gặp nước" với nhiều cơ hội phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, từ góc độ tử vi khoa học trong những ngày cuối tháng 9, tuổi Hợi lâm cục diện Phá Thái Tuế nhưng do Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn có mở mang thêm, có sự thay đổi về nơi ăn chốn ở, vận quý nhân vượng nên tuổi Hợi hãy tận dụng cơ hội này để làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cho bản thân và gia đình 1 cuộc sống ổn định và vững chắc về mặt kinh tế nhé.

Trong những ngày tới, người tuổi Hợi có Chính Ấn và Thái Âm cát tinh chiếu mệnh, chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng thì ắt sẽ thành công, thậm chí nằm ngoài sự mong đợi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo,chiêm nghiệm!

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