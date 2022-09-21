Tử vi 9 ngày tới (22/9 - 30/9), 3 con giáp được Ngọc Hoàng ban ơn, trúng số dễ như chơi, của ăn của để ăn không hết, sự nghiệp thành công xuất sắc

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 10:10

Tử vi 9 ngày tới cho biết có đến 3 con giáp may mắn được Ngọc Hoàng ban ơn, trúng số được khoản tiền lớn, sự nghiệp thành công vang dội.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp 9 ngày tới cho biết người tuổi Dậu có thể sẽ gặp nhiều điều thuận lợi ở hầu hết các phương diện từ công việc, tình duyên, tài lộc tới sức khỏe trong thời gian này. 

Trong công việc, con giáp này khẳng định được vị trí trong công ty, gặt hái được thành công. Dù vậy, bạn càng tỏa sáng càng dễ bị kẻ tiểu nhân ghen ghét. Do đó, bạn cũng nên chú ý thái độ và cách hành xử nhé sao cho đúng mực nhé. Những mối đầu tư mang tính thách thức sẽ mang lại lợi nhuận đáng kể cho bạn. Chưa kể với sự trợ giúp của quý nhân, khả năng thành công của bạn càng tăng thêm gấp bội.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu khá êm đềm trong khoảng thời gian này. Các cặp đôi khá tâm đầu ý hợp trong mọi việc. Nhân lúc này, người độc thân hãy tích cực mở lòng, bạn sẽ có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với đối tượng phù hợp. Về sức khỏe, thể trạng của Dậu trong thời gian tới diễn ra khá tốt, nhưng bạn vẫn nên chú ý dưỡng sinh cơ thể, để tránh các triệu chứng khó chịu, uể oải làm cản trở cuộc sống và công việc của mình.

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Theo tử vi 12 con giáp 9 ngày tới cho biết người tuổi Dậu có thể sẽ gặp nhiều điều thuận lợi ở hầu hết các phương diện từ công việc, tình duyên, tài lộc tới sức khỏe trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 12 con giáp cho biết trong khoảng thời gian tới đây những người tuổi Thân sẽ là con giáp may mắn nhất trong tháng 9 này. Người tuổi Thân càng cố gắng bao nhiêu thì tài lộc, tiền bạc càng chảy về nhiều bấy nhiêu. Đặc biệt, trong thời gian này con giáp sẽ được Thần Tài chiếu cố nồng hậu, giúp con đường tài vận thăng tiến không ngừng, một số người trong thời gian này còn sở hữu vận may trúng số, thậm chí còn là giải đặc biệt. 

Con giáp này không chỉ thuận lợi trong đường kinh doanh mà đường tình duyên cũng hết sức thuận lợi viên mãn. Người độc thân tìm thấy đối tượng ưng ý, còn những ai đã có gia đình hạnh phúc viên mãn. 

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Tử vi 12 con giáp cho biết trong khoảng thời gian tới đây những người tuổi Thân sẽ là con giáp may mắn nhất trong tháng 9 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 9 ngày tới cho biết đường tài lộc của người tuổi Dần cũng vừa có sao may mắn Thiên Giải chiếu rọi. Nhờ đó, mọi việc sẽ tốt hơn trước và vận hạn về tiền tài cũng không còn “khốn đốn”. Thời vận đến, đường tài lộc sẽ thuận lợi, đặc biệt là khi biết giữ lấy thời cơ thì hẳn sẽ tiêu tiền không cần lo nghĩ. Dần còn có cơ may trúng số trong thời gian này nhưng cũng đừng quá mong đợi nhé bởi vận may độc đắc chỉ gọi tên một số người mà thôi. 

Hơn nữa, đường tình duyên của con giáp này sẽ được Nguyệt Lão “nối dây tơ hồng” và tìm được nửa kia của cuộc đời.

Song, Dần cần phải chú trọng sức khỏe, thả lỏng tinh thần và nghỉ ngơi nhiều hơn. Hãy cố gắng dung hòa mọi thứ và tiếp tục cố gắng thì tương lai ắt sẽ rực rỡ, huy hoàng.

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Thời vận đến, đường tài lộc sẽ thuận lợi, đặc biệt là khi biết giữ lấy thời cơ thì hẳn sẽ tiêu tiền không cần lo nghĩ. Dần còn có cơ may trúng số trong thời gian này nhưng cũng đừng quá mong đợi nhé bởi vận may độc đắc chỉ gọi tên một số người mà thôi - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

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