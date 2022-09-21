Kể từ ngày (23/9/2022), Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề cạnh, 3 con giáp vượng phát tài lộc, tiền bạc về ngập két, sự nghiệp thành công hơn người

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 09:35

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 23/9/2022 có tới 3 con giáp may mắn sự nghiệp sang trang mới, thành công vượt bậc, tài lộc nhân đôi, vận trình trải đầy vàng bạc châu báu.

Tuổi Thìn

Tử vi 12 con giáp kể từ ngày 23/9/2022 người tuổi Thìn sẽ được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc. Vận may đến từ những thời điểm rất tình cờ, cơ hội kiếm tiền không phải ai cũng có thể nhìn thấy và biết cách tận dụng nhưng chỉ cần con giáp này làm được tài chính của họ sẽ nhanh chóng phất lên giàu sang phú quý. 

Trong thời gian này bản thân tuổi Thìn cũng nên tập trung vào kinh doanh lĩnh vực mình có nhiều lợi thế nhất trước khi mở rộng ra thêm ở nhiều lĩnh vực khác, nếu chưa thực sự đạt được bước tiến mang tính quyết định thì tốt nhất chớ nên ôm đồm quá nhiều thứ cùng một lúc kẻo cuối cùng lại thành xôi hỏng bỏng không. Dẫu vậy cũng không nên quá lo lắng khi mọi chuyện đều có hướng giải quyết nhất là khi bên cạnh bạn luôn có quý nhân kề bên nâng đỡ. 

con giap 1
Tử vi 12 con giáp kể từ ngày 23/9/2022 người tuổi Thìn sẽ được cát tinh Thực Thần che chở nên tài vận rất vượng. Cát thần này sẽ trợ lực cho người làm kinh doanh buôn bán thêm phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán kể từ ngày 23/9/2022 người tuổi Tỵ sẽ có khoảng thời gian cực kỳ may mắn và hanh thông trong cả trong chuyện tình cảm lẫn trong sự nghiệp của mình. Đường công danh của con giáp này sẽ vô cùng thuận lợi khi có quý nhân phù trợ giúp Tỵ đạt được những điều mình mong ước. 

Trong khoảng thời gian này, bản mệnh nên tập trung vào sự nghiệp bởi sự cầu tiến của bạn sẽ tạo được những giá trị và ấn tượng tốt đối với cấp trên, tạo tiền đề thăng tiến sau này. Chuyện tiền bạc cũng vô cùng vượng phát, đường tình duyên cũng có nhiều khởi sắc, người độc thân có thể dễ dàng tìm thấy một nửa của mình. Những rào cản trước kia nay được xóa bỏ. Không chỉ vậy, một số người tuổi Tỵ còn may mắn trúng số độc đắc, nợ nần nhiều mấy cũng trả hết. 

con giap 2
Tử vi dự đoán kể từ ngày 23/9/2022 người tuổi Tỵ sẽ có khoảng thời gian cực kỳ may mắn và hanh thông trong cả trong chuyện tình cảm lẫn trong sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Kể từ ngày 23/9/2022 người tuổi Ngọ sẽ được cấp trên giao phó cho những nhiệm vụ trọng đại, nếu hoàn thành tốt thì đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong tương lai. Vì vậy hãy cố gắng và nỗ lực vì đích đến trước mắt mình nhé.

Cụ thể, thời gian tới con đường hậu vận của con giáp này sẽ diễn ra cực kỳ thuận lợi. Người làm đầu tư, kinh doanh cuối cùng cũng đạt được đến mục tiêu mà mình đặt ra. Bạn có thể tạm hài lòng với bản thân và dần dần tìm ra định hướng, đích đến mới cho bản thân mình. Thậm chí nếu làm tốt, họ có thể kiếm về một khoản tiền không hề nhỏ. 

Đường tình duyên của người tuổi Ngọ cũng có chuyển biến tốt đẹp. Người độc thân đã thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực trước đó để mở lòng cảm nhận sự quan tâm của người khác. Có thể, bạn sẽ rung động trước một người đã luôn ở bên quan tâm, chăm sóc cho mình.

con giap 3
Thời gian tới con đường hậu vận của con giáp này sẽ diễn ra cực kỳ thuận lợi. Người làm đầu tư, kinh doanh cuối cùng cũng đạt được đến mục tiêu mà mình đặt ra. Bạn có thể tạm hài lòng với bản thân và dần dần tìm ra định hướng, đích đến mới cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (22/9/2022), Thần Tài hiển linh, 3 con giáp nhận hồng phúc trời ban, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc suôn sẻ, vận trình hanh thông

Trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (22/9/2022), Thần Tài hiển linh, 3 con giáp nhận hồng phúc trời ban, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc suôn sẻ, vận trình hanh thông

Theo tử vi 12 con giáp đúng 17h chiều mai (22/9/2022) có tới 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, dự báo sẽ có nhiều bước tiến trong sự nghiệp, tài lộc rực rỡ, may mắn trong mọi chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi 12 con giáp tử vi con giáp may mắn con giáp tử vi ngày mới tử vi thứ Sáu tử vi tháng 9 tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 40 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới