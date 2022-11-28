Trúng số độc đắc vào 10 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp mở tung kho vàng, hưởng trọn tài lộc, giàu sang phú quý, vận may tụ hội, cuộc sống ấm no, gia đình sung túc

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 14:29

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào giàu có, may mắn, ấm no, gia đình sung túc vào 10 ngày đầu tháng 12 nhé!

Trúng số độc đắc vào 10 ngày đầu tháng 12, 3 con giáp mở tung kho vàng, hưởng trọn tài lộc, giàu sang phú quý, vận may tụ hội, cuộc sống ấm no, gia đình sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những người sinh năm Sửu được biết đến là con giáp chăm chỉ, cần cù, kiên định và có chí tiến thủ. Khi đã quyết định theo đuổi mục tiêu nào, họ luôn cố gắng hết sức để hoàn thành tốt mục tiêu đó. Người tuổi Sửu là con giáp nhân hậu và có nhiều đức tính tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không nề hà, toan tính.

10 ngày đầu tháng 12, người tuổi này gặp nhiều may mắn trong công việc. Nhất là những người tuổi Sửu làm kinh doanh, đây là thời điểm tốt để họ khai trương, mở hàng, bỏ vốn đầu tư. Những người đang thất nghiệp cũng sẽ sớm có được công việc phù hợp với năng lực của bản thân.

Đối với những người làm công ăn lương, dù công việc của họ vẫn còn khó khăn nhưng trong tháng này họ được cấp trên tạo điều kiện để phát triển năng lực. Những đề xuất trong thời gian này của họ sẽ được chấp thuận.  Là người chăm chỉ, cần mẫn có trách nhiệm với công việc, người tuổi này sẽ đạt được thành công trong thời gian tới.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là con giáp hiền lành, hòa đồng và nhân hậu. Họ cũng là con giáp biết cảm thông với người khác. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Người tuổi này cũng thích hưởng thụ và tiêu tiền. Vì vậy, điều này dẫn đến việc người sinh năm Hợi dễ bị kẹt tiền, không đủ tiền tiêu.

Người tuổi Hợi kiếm tiền giỏi nhưng cần biết cách quản lý chi tiêu thì mới sớm có của ăn, của để. 10 ngày đầu tháng 12, người tuổi Hợi có lộc làm ăn kinh doanh nên buôn may bán đắt, thu nhập tăng cao.

Người làm kinh doanh sẽ có khách hàng, đối tác tìm đến. Họ sẽ sớm ký được hợp đồng lớn, thu lợi nhuận cao, mang đến công ăn, việc làm cho nhiều người. Trong khi đó, người tuổi Hợi làm công ăn lương cũng có cơ hội chuyển công việc. Hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vừa thông minh, vừa khéo léo lại nhanh nhẹn, hoạt bát. Họ còn được biết đến với đầu óc nhạy bén, tinh thần lạc quan, dám nghĩ, dám làm. Họ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn nhất.

Khác với những con giáp khác, người tuổi Tỵ giỏi thích ứng với hoàn cảnh, biết tương kế tựu kế. Trong hoàn cảnh khó khăn, họ biết cách xoay sở để sớm thoát khỏi thế bí. 10 ngày đầu tháng 12, người tuổi Tỵ được Thần Tài che chở, công việc, sự nghiệp của họ có nhiều điều điểm sáng.

Người làm công ăn lương được quý nhân đỡ nên sẽ sớm thăng quan tiến chức. Người làm ăn kinh doanh cũng buôn bán đắt hàng. Người tuổi Tỵ trồng trọt chăn nuôi thì mưa thuận, gió hòa, sản phẩm được mùa, được giá. Người tuổi này tài lộc tăng tiến nên làm gì cũng xuôi thuận, thu về nguồn lợi lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

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