3 ngày liên tiếp tới (1, 2 và 3/1), tuổi Mão làm kế toán, tài chính, có nghề tay trái có lợi. Con giáp này có thể thử sức với những lĩnh vực mới, biết đâu may mắn sẽ đến sớm hơn. Bản mệnh không nên rụt rè, càng mạnh dạn thì vận may càng sớm đến, quý nhân sẽ đồng hành cùng.

Vận trình tình cảm cũng bình ổn. Con giáp này là người thông minh, lý trí nên rất giỏi cân bằng các mối quan hệ. Những chuyện trong gia đình gần đây đa phần đều do bản mệnh tự tay quán xuyến.

Tiền bạc cũng may mắn hơn, tuổi Mão không cần phải lo lắng vì thu nhập rất ổn. Những ai đang trông chờ vào tia hy vọng may mắn nào đó thì khả năng cao nó sẽ được như ý muốn. Trong ngày có thể thử vận may bằng vé số, bốc thăm trúng thưởng.

Giờ tốt trong ngày: 3h - 5h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

3 ngày liên tiếp tới (1, 2 và 3/1) này các bạn tuổi Ngọ giải quyết công việc nhanh chóng, không trì trệ, đem lại hiệu suất làm việc khá cao. Tuy nhiên, khi đối phó với đồng nghiệp và đối thủ, Ngựa nhỏ cũng rất kiên quyết, không cho họ có cơ hội tổn hại đến quyền lợi của các bạn.

Tháng này đường tài lộc tuy trông có vẻ bình phàm, nhưng bên trong thật chất đang ẩn chứa rất nhiều cơ hội làm giàu. Khi đứng trước mục tiêu mà bạn đã tâm đắc từ lâu, hãy mạnh dạn đầu tư khi thời cơ thích hợp, nếu cứ sợ bóng sợ gió e rằng sẽ vụt mất một cơ hội tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 3 ngày liên tiếp tới (1, 2 và 3/1) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn hôm nay buồn bã, khi không thể giải quyết được chuyện tình cảm.

Công việc: Người tuổi Thìn trong công việc nổi bật trong đám đông, luôn đứng ra chịu trách nhiệm.

Tình cảm: Tình cảm luôn mang cho bạn nhiều niềm vui, nhưng có nhiều chuyện bạn buồn bã không thể tự giải quyết.

Tài lộc: Là người quyết đoán, giỏi kiếm tiền và gia tăng thu nhập.

Sức khoẻ: Ăn uống chu đáo, chăm sóc bản thân tốt.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.