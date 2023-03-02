Trúng số độc đắc sau 16h30 hôm nay (2/3/2023), 3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 02/03/2023 04:30

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc sau 16h30 ngày 2/3/2023.

Tuổi Dần

Sau 16h30 ngày 2/3, công việc làm ăn của người tuổi Dần sẽ may mắn suôn sẻ, làm đến đâu sẽ cảm thấy như ý đến đó, từng bước có xu hướng phát triển, từ đó thu nhập cũng tăng theo, thích hợp để tiết kiệm. Một số người làm kinh doanh sẽ chớp được thời cơ khiến tiền đổ ào ào về tài khoản.

Ngoài ra, con giáp may mắn này còn có đào hoa đeo bám, người độc thân bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp và được dự đoán có kết quả mỹ mãn. Bạn và người ấy tìm thấy tiếng nói chung, hoặc cơ hội đi du lịch cặp đôi. Bạn có thể hứng thú hơn đối với chủ đề hôn nhân, con cái.

Trúng số độc đắc sau 16h30 hôm nay (2/3/2023), 3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc - Ảnh 1
Sau 16h30 ngày 2/3, công việc làm ăn của người tuổi Dần sẽ may mắn suôn sẻ, làm đến đâu sẽ cảm thấy như ý đến đó, từng bước có xu hướng phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của bản thân. Bạn có thể đầu tư vào kinh doanh và chủ động tìm kiếm những khách hàng mới. Người tuổi này khá chủ động và nhanh chóng đạt được những thành tựu như mong muốn. Bạn có nhiều cơ hội nâng cao tài chính thông qua các hợp đồng giá trị cao. Bản mệnh có thể cân nhắc đầu tư vào những lĩnh vực mới để mở rộng tiềm lực tài chính.

Vận trình tình duyên khởi sắc. Những bạn độc thân đã chịu mở lòng hơn và đón nhận tình cảm từ người khác. Bạn cho đối phương cơ hội cũng là cho mình cơ hội được yêu thương và hy vọng hạnh phúc sẽ đến.

Trúng số độc đắc sau 16h30 hôm nay (2/3/2023), 3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Thu nhập của người tuổi Thìn được dự báo là tăng lên nhanh chóng và suôn sẻ. Bản mệnh cũng có thể đón nhận nhiều vận may bất ngờ trong cuộc sống, tài lộc cũng dồi dào, dự báo lương thưởng đều có dấu hiệu tăng lên. Nhờ đó, bạn có thể sống thoải mái với túi tiền rủng rỉnh. Con giáp này được Thương Quan chiếu mệnh nên có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập của mình. Một số bạn sẽ nhận được tin tức tốt từ những công việc tay trái trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của người con giáp này khá ổn định trong tuần này. Với những người còn độc thân, bạn không nên hành động vội vàng mà cần chờ thời điểm chín muồi hãy "tấn công" đối phương. 

Trúng số độc đắc sau 16h30 hôm nay (2/3/2023), 3 con giáp thăng tiến như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc - Ảnh 3
Thu nhập của người tuổi Thìn được dự báo là tăng lên nhanh chóng và suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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