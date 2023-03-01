Đúng ngày mai, thứ Năm 2/3/2023, Thần Tài mở kho phát lương, 3 con giáp như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 01/03/2023 19:55

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc vào đúng ngày 2/3/2023.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Bạn được cấp trên tạo điều kiện để thể hiện tài năng. Đối với người làm công ăn lương, công việc có thể đem lại kết quả tốt. Còn với người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, có thể thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Nhờ vậy mà bạn có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa.

Ngoài ra, con giáp may mắn này còn có đào hoa đeo bám, người độc thân bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp và được dự đoán có kết quả mỹ mãn. Bạn và người ấy tìm thấy tiếng nói chung, hoặc cơ hội đi du lịch cặp đôi. Bạn có thể hứng thú hơn đối với chủ đề hôn nhân, con cái.

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/3/2023, Thần Tài mở kho phát lương, 3 con giáp như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc - Ảnh 1
Người tuổi Sửu được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Vận may về tiền bạc sẽ đến với người tuổi Thìn vào đúng ngày mai. Nhờ vậy, bạn sẽ trở nên phát tài và sự nghiệp hanh thông bất ngờ. Do có cát tinh xuất hiện nên công việc của bạn có nhiều thuận lợi, các kế hoạch làm ăn mang đến nhiều lợi nhuận. Những dự án dù không đặt nhiều kỳ vọng cũng khá suôn sẻ. 

Con giáp này sẽ gặp khá nhiều may mắn trong tình duyên và các mối quan hệ. Nhân duyên của bạn càng được nâng cao, có cơ hội được người khác phái ưu ái nên người tuổi Thìn sẽ được người khác phái săn đuổi, điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình được nhiều người yêu mến.

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/3/2023, Thần Tài mở kho phát lương, 3 con giáp như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc - Ảnh 2
Vận may về tiền bạc sẽ đến với người tuổi Thìn vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất có nhiều bước tiến vượt trội vào đúng ngày 2/3. Những người làm công ăn lương có thể có cơ hội thăng quan tiến chức. Những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư một vốn bốn lời, tích lũy được cho mình nhiều của cải. Thêm nữa, bạn có quý nhân chiếu cố nên tiền ào ào chảy vào túi.

Bạn sẽ trở nên tỏa sáng và nhận được sự săn đón nhiệt tình từ những người khác giới. Nếu đang tìm kiếm tình yêu, bạn sẽ có thể hoàn thành được ước nguyện của mình. Với những người đã có đôi có cặp, đây là khoảng thời gian mà cảm xúc của bạn sẽ trở nên rất mãnh liệt trong các mối quan hệ.

Đúng ngày mai, thứ Năm 2/3/2023, Thần Tài mở kho phát lương, 3 con giáp như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Tuất có nhiều bước tiến vượt trội vào đúng ngày 2/3 - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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