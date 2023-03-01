Đúng ngày mai, thứ Năm 2/3/2023, Thần Tài mở kho phát lương, 3 con giáp như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây như 'phượng hoàng lửa sải cánh', đếm tiền mỏi tay, ngồi không cũng hưởng lộc vào đúng ngày 2/3/2023.
- Trúng số độc đắc vào đúng ngày 1/3/2023, Thần Tài tặng túi quà lớn, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền tài, làm 'sương sương' mà tiền đầy túi, khó ai bì kịp
- Đúng hôm nay, thứ Tư ngày 1/3/2023, 3 con giáp Thần Tài ngự trên két, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông
Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu được dự báo sẽ gặp nhiều may mắn trong công việc. Bạn được cấp trên tạo điều kiện để thể hiện tài năng. Đối với người làm công ăn lương, công việc có thể đem lại kết quả tốt. Còn với người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, có thể thu về khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Nhờ vậy mà bạn có cơ hội nhận thêm dự án mới hoặc bắt đầu một chuyến công tác xa.
Ngoài ra, con giáp may mắn này còn có đào hoa đeo bám, người độc thân bắt đầu mối quan hệ tốt đẹp và được dự đoán có kết quả mỹ mãn. Bạn và người ấy tìm thấy tiếng nói chung, hoặc cơ hội đi du lịch cặp đôi. Bạn có thể hứng thú hơn đối với chủ đề hôn nhân, con cái.
Tuổi Thìn
Vận may về tiền bạc sẽ đến với người tuổi Thìn vào đúng ngày mai. Nhờ vậy, bạn sẽ trở nên phát tài và sự nghiệp hanh thông bất ngờ. Do có cát tinh xuất hiện nên công việc của bạn có nhiều thuận lợi, các kế hoạch làm ăn mang đến nhiều lợi nhuận. Những dự án dù không đặt nhiều kỳ vọng cũng khá suôn sẻ.
Con giáp này sẽ gặp khá nhiều may mắn trong tình duyên và các mối quan hệ. Nhân duyên của bạn càng được nâng cao, có cơ hội được người khác phái ưu ái nên người tuổi Thìn sẽ được người khác phái săn đuổi, điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình được nhiều người yêu mến.
Tuổi Tuất
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.