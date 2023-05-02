Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/5/2023), Thần Tài phát tài phát lộc, 3 con giáp ôm trọn tiền của, sự nghiệp nhanh chóng phất lên giàu có, sớm đổi nhà đổi xe

Tâm linh - Tử vi 02/05/2023 04:35

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây ôm trọn tiền của, sự nghiệp nhanh chóng phất lên giàu có, sớm đổi nhà đổi xe 16h30 ngày 2/5/2025.

 

Tuổi Dần

Tài vận của người tuổi Dần có nhiều cải thiện và khởi sắc. Với những tuổi Dần đã cần mẫn và chăm chỉ thời gian qua thì đây là lúc bạn nhận được một khoản thưởng hậu hĩnh. Công việc của người làm công ăn lương cũng đang trên đà phát triển rất tốt. 

Con giáp may mắn này sẽ gặp khá nhiều may mắn trong tình duyên và các mối quan hệ. Nhân duyên của bạn càng được nâng cao, có cơ hội được người khác phái ưu ái nên bạn sẽ được người khác phái săn đuổi, điều này sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình được nhiều người yêu thương.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/5/2023), Thần Tài phát tài phát lộc, 3 con giáp ôm trọn tiền của, sự nghiệp nhanh chóng phất lên giàu có, sớm đổi nhà đổi xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ được cát tinh chỉ lối dẫn đường, mách bảo cho cách làm ăn phù hợp nên tiền bạc của con giáp may mắn này cứ thế chảy vào túi không ngừng. Thậm chí, dù ngồi nhà thì bạn vẫn có thể kiếm được một khoản tiền lớn đến bất ngờ. Nhân khi tài lộc dồi dào, bản mệnh có thể tính toán để đầu tư trong thời gian tới, giúp tiền bạc không ngừng sinh sôi nảy nở.

Hạnh phúc gia đình của người tuổi Sửu không có gì đáng lo ngại bởi bản mệnh luôn biết cách cân đối thời gian hợp lý, dành sự quan tâm tới người thân. Các cặp đôi thỉnh thoảng hãy "đổi gió" bằng những buổi hẹn thú vị để tăng thêm cảm xúc cho cả hai.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/5/2023), Thần Tài phát tài phát lộc, 3 con giáp ôm trọn tiền của, sự nghiệp nhanh chóng phất lên giàu có, sớm đổi nhà đổi xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sở hữu một cái đầu lạnh vì thế có thể ứng phó nhanh chóng và chính xác nhất những vấn đề mà họ gặp phải. Do đó, Bạn sẽ gặp được nhiều nhiều cơ hội thăng tiến, điều quan trọng là bản mệnh cần chủ động nắm bắt, đừng để cơ hội tuột khỏi tầm tay. 

Trên phương diện tình duyên, người độc thân lắm mối, hay được người để ý, tán tỉnh. Nếu bạn biết nhìn người và có thái độ cư xử đúng mực thì sẽ tìm được người thương mình thật lòng. Người có gia đình thì tư tưởng thoải mái, không gò bó nên không khí trong nhà rất dễ chịu.

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/5/2023), Thần Tài phát tài phát lộc, 3 con giáp ôm trọn tiền của, sự nghiệp nhanh chóng phất lên giàu có, sớm đổi nhà đổi xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/4/2023, vận trình vượng phát, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Đúng ngày mai, thứ Ba 4/4/2023, vận trình vượng phát, 3 con giáp 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'tiền bạc dồn về như núi', quý nhân vây quanh, hỷ sự ghé thăm vào đúng ngày 4/4/2023.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp tử vi tử vi hằng ngày tử vi 12 con giáp tử vi hôm nay tử vi ngày mai tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Cưới vợ hiền như ý, người đàn ông cay đắng nhận ra mình đã tự đẩy mình vào cảnh khó

Tâm sự 24 phút trước
Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Vợ trẻ hạnh phúc khi nhận nhẫn kim cương trăm triệu, nào ngờ lời chúc của chồng khiến cô điếng người

Tâm sự 29 phút trước
Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Ngày cưới được nhà chồng cho chục cây vàng, dâu trẻ không ngờ đó là khởi đầu của một cái bẫy

Tâm sự 31 phút trước
Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Xe tải chạy tốc độ cao húc văng ô tô con đang dừng đỗ trên phố và cái kế thót tim

Video 39 phút trước
Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Thương người ăn xin, tôi đưa vài đồng lẻ nhưng không ngờ người ấy lại là người quen

Tâm sự 50 phút trước
Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Đang đi đường gặp người ăn xin, tôi thương tình cho ít tiền rồi chết lặng khi họ ngẩng đầu

Tâm sự 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Nghe động dưới bếp, dâu trẻ tưởng gặp trộm, nào ngờ ánh đèn bật lên lại chứng kiến điều này

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tưởng chỉ ra ban công dỗ con, tôi không ngờ lại nghe được bí mật chồng giấu kín

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tưởng có trộm dưới bếp, dâu trẻ vác gậy lao xuống rồi bật khóc khi ánh đèn bật sáng

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Hết hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp phát tài đổi vận, tài lộc xán lạn, công danh sự nghiệp phát triển, làm 1 hưởng 10

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (26/9-27/9), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

Bước qua tháng 10, 3 con giáp bội thu hỷ sự, đường công danh sự nghiệp vượng phát, tiền bạc ngập két, nhà lầu xe hơi có đủ

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

May mắn gọi tên 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền trong 10 ngày tới, Thần Tài xông cửa, lộc lá lên hương, vấp phải mỏ vàng, ví tiền phình to

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn