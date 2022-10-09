Trúng số độc đắc sau 10h sáng nay, Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp hưởng số phú quý, sung sướng như tiên, giàu có nức tiếng

Tâm linh - Tử vi 09/10/2022 08:24

Nhờ có quý nhân phù trợ nên sau 10h sáng nay 9/10, 3 con giáp này công danh sự nghiệp đều thăng hoa, cuộc đời bước sang trang mới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn sau 10h sáng nay. Con giáp này đi đến đâu cũng có người yêu mến. Với tài ăn nói, con giáp này sẽ có nhiều lời mời hợp tác làm ăn. Những người bạn của Thìn có thể giới thiệu cho con giáp này những cơ hội đáng quý.

Về sự nghiệp, tuổi Thìn càng vất vả, xông xáo sẽ có nhiều thu hoạch lớn, được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Vậy nên Thìn đừng ngại nhận những công việc trọng đại cấp trên giao phó. Về tài lộc, Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền nằm ngay trong tầm tay. Chỉ cần tin tưởng vào bản thân là tập trung làm tốt việc của mình, chắc chắn ông trời không phụ lòng người.

Trúng số độc đắc sau 10h sáng nay, Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp hưởng số phú quý, sung sướng như tiên, giàu có nức tiếng - Ảnh 1
Người tuổi Thìn có vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn sau 10h sáng nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần trời sinh đã có số hưởng vận may hơn người, phần lớn đều có mệnh phú quý, đặc biệt là sau 10h sáng nay. Trong môi trường công việc, các bạn hầu hết đều rất có chí vươn lên, làm việc cũng rất nỗ lực hăng hái, cộng thêm tài năng của bản thân, sự nghiệp của những người cầm tinh con Hổ phải nói rằng vô cùng thuận lợi.

Đường sự nghiệp rất hanh thông song có một điểm vẫn cần lưu ý, đó là tính cách của các bạn tương đối cứng nhắc. Vì thế nên trong các mối quan hệ xã hội, trong cách đối nhân xử thế với người xung quanh, người tuổi Dần thể hiện chưa được mềm mỏng, nhẹ nhàng, sự cứng nhắc của các bạn thậm chí còn khiến người khác cảm thấy các bạn hống hách, bá đạo.

Trúng số độc đắc sau 10h sáng nay, Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp hưởng số phú quý, sung sướng như tiên, giàu có nức tiếng - Ảnh 2
Người tuổi Dần trời sinh đã có số hưởng vận may hơn người, phần lớn đều có mệnh phú quý, đặc biệt là sau 10h sáng nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý 

Dự đoán sau 10h sáng 9/10/2022, tình hình tài chính của tuổi Tý cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng. Đặc biệt, những người làm việc liên quan đến nghệ thuật sáng tạo hoặc kinh doanh buôn bán sẽ được lợi hơn cả. Con giáp này có nguồn cảm hứng dồi dào cho nên những kế hoạch mà bản mệnh thực hiện đều mang lại kết quả tích cực.

Kim sinh Thủy còn mang tới những tín hiệu tích cực cho chuyện tình cảm của Tý. Những bạn đã có đôi thì sống trong những phút hạnh phúc ngập tràn. Yêu và được yêu, cả hai không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình mà chẳng nghĩ suy quá nhiều.

Trúng số độc đắc sau 10h sáng nay, Chủ nhật cuối tuần, 3 con giáp hưởng số phú quý, sung sướng như tiên, giàu có nức tiếng - Ảnh 3
Dự đoán sau 10h sáng 9/10/2022, tình hình tài chính của tuổi Tý cũng vô cùng thuận lợi nhờ cát khí đang hưng vượng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Qua đêm nay (5/10/2022), lộ diện 3 con giáp trúng vận to, một bước vào giới thượng lưu, ẵm trọn tài lộc, mọi việc suôn sẻ bất ngờ

Qua đêm nay (5/10/2022), lộ diện 3 con giáp trúng vận to, một bước vào giới thượng lưu, ẵm trọn tài lộc, mọi việc suôn sẻ bất ngờ

Tử vi có nói, qua đêm nay, 3 con giáp may mắn này vận trình lên hương, sự nghiệp vượng phát, sống trong giàu sang, phú quý.

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