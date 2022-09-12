Trúng số độc đắc liên tục 3 lần từ giờ đến cuối tháng 9/2022, những con giáp ôm trọn lộc trời, làm đâu thắng đó, một vốn bốn lời, tiền tài lẫn danh vọng đều đứng đầu thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 20:48

Từ giờ đến cuối tháng 9/2022, ai sẽ là 1 trong 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên, giàu sang cả 3 đời.

Tuổi Dần

Top con giáp bứt phá sau từ giờ đến cuối tháng 9/2022, gặp vận đỏ liên tiếp không thể thiếu vắng cái tên tuổi Dần bởi những cố gắng của bản mệnh thời gian qua đã thu được những trái ngọt xứng đáng.

Từ thời gian này, những người tuổi Dần có thể nói tạm biệt với những xui xẻo, rắc rối. Thần tài chiếu cố, Thần may mắn gõ cửa đem đến những chuyện tốt lành tới cho bản mệnh. Được quý nhân phù trợ, thượng đế chiếu cố, cộng với tài năng và bản lĩnh của mình, việc tuổi Dần có thể bứt phá và xây dựng cho mình một sự nghiệp thành công rực rỡ không phải là điều quá khó.

Đặc biệt, bản mệnh sẽ làm đâu trúng đó, hầu như việc gì cũng có kết quả tốt đẹp, thành công. Hãy cố gắng tận dụng cơ hội này để cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có, sung túc về cho bản thân nhé!

Trúng số độc đắc liên tục 3 lần từ giờ đến cuối tháng 9/2022, những con giáp ôm trọn lộc trời, làm đâu thắng đó, một vốn bốn lời, tiền tài lẫn danh vọng đều đứng đầu thiên hạ - Ảnh 1
Từ giờ đến cuối tháng 9/2022, Thần tài chiếu cố, Thần may mắn gõ cửa đem đến những chuyện tốt lành tới cho tuổi Dần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thực ra rất thông minh. Gần đây họ phải chịu nhiều áp lực công việc. Vì công việc quá bận bịu mà con giáp này mất đi nhiều sở thích, thú vui.

Nhưng người tuổi Thìn đừng từ bỏ bản thân. Chỉ khi họ đưa sự nghiệp phát triển ở mức ổn định thì mới có nhiều thời gian rảnh rỗi để dành cho mình. Chỉ cần hiện tại, bạn điều chỉnh tâm lý, đón nhận khó khăn một cách chủ động thì sẽ đỡ áp lực, căng thẳng. Điều này sẽ cải thiện hiệu quả công việc, giúp họ đạt được mục tiêu đã đề ra.

Từ giờ đến cuối tháng 9/2022, con giáp tuổi Thìn sẽ gặp nhiều cơ hội trong công việc. Chỉ cần bạn nắm bắt được một hai cơ hội thì cuối năm sẽ có biến động lớn. Đồng thời, quý nhân sẽ xuất hiện và trợ giúp bạn trong công việc, trở thành chỗ dựa vững chắc để họ đạt tới thành công nhanh hơn.

Trúng số độc đắc liên tục 3 lần từ giờ đến cuối tháng 9/2022, những con giáp ôm trọn lộc trời, làm đâu thắng đó, một vốn bốn lời, tiền tài lẫn danh vọng đều đứng đầu thiên hạ - Ảnh 2
Từ giờ đến cuối tháng 9/2022, con giáp tuổi Thìn sẽ gặp nhiều cơ hội trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất có thu nhập khá từ giờ đến cuối tháng 9/2022. Khoản tiền của bạn đến từ nhiều nguồn khác nhau, đôi khi phải vất vả một chút mới kiếm được.

Với người làm ăn kinh doanh, khó khăn được tháo gỡ, bạn nhận thành quả từ công việc cũ đem lại, ngoài ra, việc buôn bán cũng gặp thời, bạn có con mắt tinh đời nên thường đi trước thời đại, khách hàng đông đúc, một vốn bốn lời. Với người làm công ăn lương, bạn nhận được sự cất nhắc của cấp trên, đôi khi phải vất vả một chút, song công sức được trả giá xứng đáng. 

Tuy nhiên, cuối năm, tài lộc có dấu hiệu tiêu hao nhiều, chủ yếu dùng để thực hiện các công việc trọng đại như cưới hỏi, xây sửa nhà cửa. Bạn cần cân nhắc kĩ để đưa ra những quyết định tối ưu, giúp đảm bảo cân bằng thu chi.

Trúng số độc đắc liên tục 3 lần từ giờ đến cuối tháng 9/2022, những con giáp ôm trọn lộc trời, làm đâu thắng đó, một vốn bốn lời, tiền tài lẫn danh vọng đều đứng đầu thiên hạ - Ảnh 3
Người tuổi Tuất có thu nhập khá từ giờ đến cuối tháng 9/2022. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Cuối tuần này (17/9 - 18/9), song hỷ đến nhà, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, có căn phú quý, nằm êm ái trên đống tiền, hạnh phúc viên mãn

Cuối tuần này (17/9 - 18/9), song hỷ đến nhà, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, có căn phú quý, nằm êm ái trên đống tiền, hạnh phúc viên mãn

Đây là 3 con giáp sẽ phất nhanh trong cuối tuần, họ được quý nhân âm thầm nâng đỡ, tiến gần thành công.

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