Cuối tuần này (17/9 - 18/9), song hỷ đến nhà, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, có căn phú quý, nằm êm ái trên đống tiền, hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 13:33

Đây là 3 con giáp sẽ phất nhanh trong cuối tuần, họ được quý nhân âm thầm nâng đỡ, tiến gần thành công.

Tuổi Ngọ

Người cầm tinh con Ngựa đa phần đều rất thông minh, nhiệt huyết và luôn sống hết mình với đam mê. Với sự chăm chỉ, năng suất làm việc cao, bản mệnh dễ đạt được sự thành công trong sự nghiệp.

Vì thế, những người tuổi Ngọ luôn được xếp trong top những con giáp có sự nghiệp viên mãn, thăng tiến ầm ầm trong suốt những tháng vừa qua và cho đến thời điểm hiện tại, vận may vẫn luôn mỉm cười với con giáp này.

Cuối tuần này, mọi mặt trong đời sống của tuổi Ngọ sẽ đều thuận lợi, từ chuyện sức khỏe đến công việc và tình cảm. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ có thể trở thành một trong số những con giáp giàu nhất vào dịp cuối năm, vét cạn túi Thần tài, tiền nhiều vô biên, vô kể.

Cuối tuần này (17/9 - 18/9), song hỷ đến nhà, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, có căn phú quý, nằm êm ái trên đống tiền, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 1
Cuối tuần này, mọi mặt trong đời sống của tuổi Ngọ sẽ đều thuận lợi, từ chuyện sức khỏe đến công việc và tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất tham vọng và làm việc chăm chỉ. Họ rất nghiêm túc trong công việc và có thể sử dụng ý tưởng của mình để gặp một số cơ hội phát triển mới.

Con giáp tuổi Sửu luôn tích cực và can đảm để khám phá các cơ hội mới mẻ chưa từng được biết đến. Với đầu óc tinh tế, họ không chỉ điều chỉnh được tinh thần đối mắt với công việc mà còn duy trì được năng lượng sung mãn, "kích phát" tiềm năng của bản thân dưới áp lực lớn nhất.

Người tuổi Sửu có thể chịu đựng được cả những lúc khó khăn nhất và cuối tuần này là lúc họ gặt hái thành quả sau thời gian phấn đấu, nỗ lực. Cuộc sống của con giáp tuổi Sửu sẽ đạt đến đỉnh cao, có thành tựu được nhiều người công nhận vào cuối năm nay.

Cuối tuần này (17/9 - 18/9), song hỷ đến nhà, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, có căn phú quý, nằm êm ái trên đống tiền, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 2
Cuối tuần này là lúc họ gặt hái thành quả sau thời gian phấn đấu, nỗ lực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc vào cuối tuần này. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác.

Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mạnh dạn nêu lên ý tưởng và bắt tay vào triển khai kế hoạch, chỉ cần phấn đấu, cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Cuối tuần này (17/9 - 18/9), song hỷ đến nhà, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, có căn phú quý, nằm êm ái trên đống tiền, hạnh phúc viên mãn - Ảnh 3
Người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc vào cuối tuần này. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ ngày mai (13/9), 3 con giáp có cuộc sống 'trăm hoa đua nở', bề trên yêu thương, tài khoản nhảy số rất nhanh, lên chức, tăng lương, sự nghiệp tăng tốc đáng kể

Từ ngày mai (13/9), 3 con giáp có cuộc sống 'trăm hoa đua nở', bề trên yêu thương, tài khoản nhảy số rất nhanh, lên chức, tăng lương, sự nghiệp tăng tốc đáng kể

Từ ngày mai (13/9), 3 con giáp dưới đây có tiền bạc ngập nhà, mọi việc suôn sẻ từ cuộc sống cho đến công việc.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tuần con giáp may mắn cuối tuần 12 con giáp con giáp may mắn bói vui tử vi

TIN MỚI NHẤT

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Quyết định dứt áo rời đi vì đứa con trai và cái kết cay đắng của người chồng

Ngoại tình 1 giờ 2 phút trước
Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Lời nhắn gởi xót xa của người mẹ ngày con gái gặp sự cố ở đám cưới

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Nỗi lòng người vợ bị phản bội ngay đêm tân hôn và cú lội ngược dòng giữ lại tự tôn

Tâm sự 2 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Nỗi lòng người chị dâu chịu đựng em chồng thích xói móc và kế hoạch đáp trả đầy bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Cuộc gặp gỡ bất ngờ với vợ cũ trên đường và bài học đắt giá cho sự bốc đồng

Tâm sự 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy đúng 2 ngày tới

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân