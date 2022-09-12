Cuối tuần này (17/9 - 18/9), song hỷ đến nhà, 3 con giáp đắc tài đắc lộc, có căn phú quý, nằm êm ái trên đống tiền, hạnh phúc viên mãn

Vì thế, những người tuổi Ngọ luôn được xếp trong top những con giáp có sự nghiệp viên mãn, thăng tiến ầm ầm trong suốt những tháng vừa qua và cho đến thời điểm hiện tại, vận may vẫn luôn mỉm cười với con giáp này.

Người cầm tinh con Ngựa đa phần đều rất thông minh, nhiệt huyết và luôn sống hết mình với đam mê. Với sự chăm chỉ, năng suất làm việc cao, bản mệnh dễ đạt được sự thành công trong sự nghiệp.

Cuối tuần này, mọi mặt trong đời sống của tuổi Ngọ sẽ đều thuận lợi, từ chuyện sức khỏe đến công việc và tình cảm. Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này, mọi mặt trong đời sống của tuổi Ngọ sẽ đều thuận lợi, từ chuyện sức khỏe đến công việc và tình cảm. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tuổi Ngọ có thể trở thành một trong số những con giáp giàu nhất vào dịp cuối năm, vét cạn túi Thần tài, tiền nhiều vô biên, vô kể.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu rất tham vọng và làm việc chăm chỉ. Họ rất nghiêm túc trong công việc và có thể sử dụng ý tưởng của mình để gặp một số cơ hội phát triển mới.

Con giáp tuổi Sửu luôn tích cực và can đảm để khám phá các cơ hội mới mẻ chưa từng được biết đến. Với đầu óc tinh tế, họ không chỉ điều chỉnh được tinh thần đối mắt với công việc mà còn duy trì được năng lượng sung mãn, "kích phát" tiềm năng của bản thân dưới áp lực lớn nhất.

Người tuổi Sửu có thể chịu đựng được cả những lúc khó khăn nhất và cuối tuần này là lúc họ gặt hái thành quả sau thời gian phấn đấu, nỗ lực. Cuộc sống của con giáp tuổi Sửu sẽ đạt đến đỉnh cao, có thành tựu được nhiều người công nhận vào cuối năm nay.

Cuối tuần này là lúc họ gặt hái thành quả sau thời gian phấn đấu, nỗ lực. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc vào cuối tuần này. Có quý nhân nâng đỡ, bản mệnh gặp được nhiều cơ hội làm ăn tốt, khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Với người làm ăn, việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều. Thời điểm này, bạn nên nhanh tay kí kết những hợp đồng mà bạn nhận thấy rằng có giá trị. Hãy tin tưởng vào con đường mà mình đã chọn, bạn hoàn toàn có thể trở thành người dẫn đầu xu hướng, thu về khoản tiền vừa nhanh vừa nhiều gấp mấy lần người khác.

Với người làm công ăn lương, bạn có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định bản thân. Hãy mạnh dạn nêu lên ý tưởng và bắt tay vào triển khai kế hoạch, chỉ cần phấn đấu, cấp trên luôn sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hoặc thậm chí là thăng chức, tăng lương.

Người tuổi Tý gặp được rất nhiều điều may mắn trên phương diện tiền bạc vào cuối tuần này. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo