Từ giờ đến cuối tuần 'vui hết cỡ' khi 3 con giáp trúng số tiền về đầy két, chạm đỉnh cao danh vọng, đi đâu cũng có quý nhân 'kề vai sát cánh', thuận lợi đủ đường

Từ giờ đến cuối tuần, người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến, chuyển biến tốt hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão khá thông minh và rất giỏi trong việc nắm bắt cơ hội. Họ là người cẩn thận, tỉ mỉ và biết thích ứng nhanh chóng, dù là ở bất cứ môi trường nào. Chính vì vậy, dù ở đâu, con giáp tuổi Mão cũng nhanh chóng tìm được hướng đi và mục tiêu đúng đắn để nỗ lực vươn tới.

Từ giờ đến cuối tuần người tuổi này thu hái được nhiều trái ngọt, cay đắng rời xa. Trong thời gian này, tài khoản của họ nhảy số rất nhanh, có thể được đề bạt lên chức, sự nghiệp tăng tốc đáng kể.

Con giáp tuổi Mão cũng có thêm nhiều bạn bè, nhận được nhiều sự động viên, ủng hộ của mọi người xung quanh. Với sự công nhận của mọi người, sự nghiệp của họ ngày càng lên dốc, tốc độ kiếm tiền cũng không kém, cuối năm dự báo bội thu.

Từ giờ đến cuối tuần người tuổi này thu hái được nhiều trái ngọt, cay đắng rời xa. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Người tuổi Tị được nhận nhiều tin vui trên phương diện tài lộc. Từ giờ đến cuối tuần, chuyện làm ăn của bạn lại càng trở nên thuận lợi hơn. Thậm chí bạn còn thu về được một khoản vượt quá mong đợi của mình.

Có thể người làm ăn phải làm việc rất vất vả đấy, song bạn sẽ nhận về những gì xứng đáng. Bản mệnh đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên khách hàng luôn đổ về tấp nập, khiến bạn lúc nào cũng phải làm việc luôn chân luôn tay, thu tiền về đầy túi.

Với người làm công ăn lương, bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định tài năng của mình, gây ấn tượng tốt đẹp với cấp trên. Thậm chí, bạn còn có thể được thưởng nóng, tăng lương, cất nhắc lên vị trí xứng đáng.

Từ giờ đến cuối tuần, chuyện làm ăn của bạn lại càng trở nên thuận lợi hơn. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo