Về mặt tình cảm, người độc thân có thể gặp được người mình thích qua mai mối từ bạn bè, người quen. Nhìn chung, khoảng thời gian này đào hoa sẽ gõ cửa tìm đến con giáp may mắn này, vì vậy "duyên vồ tới thì chạy đằng trời cũng khó lòng trốn".

Ngoài ra, vận trình tình cảm của người tuổi Thìn cũng sẽ viên mãn, hạnh phúc. Đôi lứa yêu nhau hòa hợp đến mức khó tin do có đào hoa vượng. Sự cảm thông, tin tưởng và sẻ chia chính là sợi dây gắn kết giữa hai người.

Trong thời gian tới, người tuổi Thìn sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ diễn ra tương đối hanh thông trong thời gian tới. Con giáp này có khá nhiều cơ hội “thăng quan tiến chức” do có may mắn che chở. Do đó, bản mệnh hãy nên tranh thủ lúc này để trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn bởi nó sẽ mang lại nhiều lợi ích trong công việc sắp tới. Người tuổi này đang có cơ hội cải thiện nguồn thu nhập của mình một cách rõ rệt thông qua những cơ hội phát triển từ công việc chính.

Nếu còn độc thân, bạn có tư tưởng cởi mở và sẵn sàng gặp mặt các đối tượng được giới thiệu. Thái độ nhiệt tình giúp bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác giới, cơ hội thoát ế nằm trong tầm tay. Nếu đã lập gia đình, bạn và người ấy có cơ hội nhận tin vui đón thêm thành viên mới.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.